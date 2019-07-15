李敖說過，一般搞政治的，優秀的人很少。第一流的人都去搞企業、搞財經，都是掙錢的人；二流、三流才去搞政治。他還說反對香港人從事過多的政治活動，香港人聽着可能不高興，但其實一搞政治就會上癮，台灣就是政治掛帥。



作為旁觀者，李敖此番言論一針見血，香港正是毀於政治掛帥。如果說台灣政客水平低劣，那麼香港政客顯然更不堪，只要看看議會裏都是些甚麼貨色，就可以略見一斑。從拉布流會到宣誓做騷，從爆粗擲物到潑婦罵街，從搶奪文件到強搶手機，從鼓吹違法到煽動暴力，無奇不有，層出不窮，香港政客就是這種水平。再看看整個社會，搞政治的人也大多是二、三流甚至不入流的貨色，有讀書不成的、有唱歌不紅的、有不務正業的、有行為不端的，這種人沒甚麼本事，在學校和社會競爭不過別人，只好靠搞政治吸引目光。



這就是劣幣驅逐良幣的道理，搞政治的盡是一些奇形怪狀者，一流人才不避而遠之才怪。社會如是，校園亦如是。香港大學生中有不少品學兼優者，但他們大多專心學業，對政治沒有太大興趣。反而那班不學無術的學生既喜歡搞政治，更喜歡出風頭，他們霸佔學生會，一味譁眾取寵，言行偏激，導致學生會變質變味，既影響校譽，也拖累其他學生。



港大校長張翔日前發聲明，對衝擊立法會大樓的暴力事件感痛心，對破壞行動予以譴責。這本是教育工作者應有的良心，詎料有班學生竟然胡攪蠻纏，要求張翔收回聲明，且不能處分涉事師生。這就奇了，如今連譴責暴力也不行，莫非校長應該發表聲明讚揚暴徒？



事實證明，一旦政治上腦，就很容易失去理智，而一旦失去理智，人類和其他動物也就沒甚麼分別。香港之所以鬧到如此地步，就是因為整個社會陷入政治狂熱，有些人燒壞腦袋，變成黑白莫辨、是非不分的政治動物。