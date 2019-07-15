修訂《逃犯條例》草案雖云「壽終正寢」，然而反對派旨在搗亂香港，威脅政府交出管治權，故此仍未罷手，在全港十八區不斷發動示威，前日又搞「光復上水」遊行，表面上是「為民請命」踢走水貨客，實則又是借題發揮衝擊法治，一邊高叫「光復上水，還我寧靜社區」口號，同時又大呼「撤回惡法，林鄭下台！」



上水居民若以為遊行可以趕走水貨客，便中計引狼入室。來者不善，隊伍故意不按警方安排的路線行走，遊行結束後，示威者更與警方爆發激烈衝突，數名警員被圍堵及用雨傘襲擊，需出動三千警力清場，期間揮動警棍及施放胡椒噴霧驅散人群，多人受傷送院，更幾乎搞出人命，事緣一名示威者疑慌不擇路，情急攀欄杆圖跳橋，幸被在場人士及時捉住。



上次所謂「光復上水」行動是一六年，三年來有關人等沒有大動作，難道覺得情況已經改善，毋須要出動？現在這個風頭火勢時候來火上加油，司馬昭之心，路人皆見。遊行途中，英國旗、港英旗及美國旗高舉，這與趕走水貨客又有何關係？



沙田區昨日下午遊行就打正旗號反修例，前日城門河河面由船拖行張開「撤回惡法」的黑布，用意是指抗爭如河水一樣無形，戰場由金鐘到不同社區。一四年的佔領行動維持七十九日，主要受影響是港島金鐘及九龍旺角一帶，未有擴散到新界區，可是今次反修例示威，以遊行衝擊為主，配合各區貼「連儂牆」，殺入港九新界，十八區都有反對派搞事，事態發展比佔領行動更惡劣，遺禍更深遠。



有學者指「政府搞唔掂，中央又唔理」，再如此下去香港將會萬劫不復。政府回應事件，又是例牌說遺憾及譴責暴力衝擊，根本沒有顯示決心及能力去平息風波。現在唯一可以打救香港的只有向北望，可是遍地開花，恐怕等到「花兒變大樹」也未等到救兵。