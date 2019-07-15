許多人認為修訂《逃犯條例》引發的政治鬥爭是一場沒有贏家的戰爭，這是不確切的。泛民主派及其金主是贏家，後者更獲美國政府高層召見表彰，「勾結外國勢力」已不避嫌了。弔詭的是連在台灣的蔡英文也是贏家，她最近「消費」香港之亂多於談國事，不斷藉反修例批判「一國兩制」，令獨派聲勢大盛，更有利民進黨明年大選選情。民進黨由「抗中反統不敢獨」變成「反中促獨撈選票」，氣勢如虹；國民黨的「和中反獨不會統」相形失色，明年大選之後繼續「在野」的可能性極高。



泛民主派在此次反修例政治鬥爭中充分凸顯賣乖取巧，行險徼幸的政治投機本色。「六一二」警察強力鎮壓示威令多人流血，四位反修例年輕人自戕明志，泛民主派及其支持者批判政府不仁的同時，竟喊出「血債票償」的競選口號，表示選民必須在年底區議會選舉及明年九月立法會選舉，票投民主派，踢走保皇黨，並呼籲民眾登記做選民，增加票源。泛民主派這不叫打「悲情牌」，而是吃「人血饅頭」（出自魯迅的短篇小說《藥》）。他們利用反修例中遭遇不幸的人與事，進行政治炒作圖利的行為，可謂恬不知恥。然而，吃「人血饅頭」又確乎令原已疲不能興的泛民主派恢復了元氣。



相對於泛民，建制派當然是輸家。有人認為輸得不值，為何只是Side Bet，在修例一役又不是主角，竟要與政府一齊承擔惡果？有人認為政府無能故受牽累，下次選舉是禍不是福，於是在見特首時「問候她娘」！此消彼長，政治版圖或重組，建制派敗亦應然。



始作俑者林鄭月娥一敗塗地，特區政府管治威信「壽終正寢」，本是咎由自取，理應付出代價；但以林鄭為首的特區政府拿香港安危做賭注，輸了竟不用「找數」，輸的當然又是香港人！



參加反修例大遊行的百萬民眾，實一無所得，因為五大訴求無一得到特區政府正面回應。經過三次大遊行之後，也許人們可以「精神勝利法」自我安慰：百萬人走上街頭，和平理性有秩序表達訴求，可以傲視世界，香港人真是了不起！此外，贏了些甚麼？頗有一些人認為民眾宜見好就收，不應繼續抗爭，令到社會動盪不安。問題是現在見了些甚麼「好」？林鄭不下台、政府不改組、法例不撤回……，「好」在哪裏？這就是為甚麼不同形式的反政府示威遊行及集會「遍地開花」，持續出現，而港九新界離島都有「連儂牆」，不滿政府的民眾躁動、喧囂不會停止，乃至激烈抗爭都不會停止。面對香港之亂，年輕人懷憂喪志，年長者忐忑焦慮。香港人都是輸家，而且輸得很冤枉。