日前的「光復上水」鬧劇將反對派的和平假面具徹底撕破，示威者暴力衝擊警察防線，用鐵枝硬物、不明粉末、鏹水彈襲擊警察，擺明要攞命。更有甚者，他們連平民百姓也不放過，多間藥房、銀行遭受破壞，即使落了閘一樣備受摧殘。毋庸懷疑，反對派為了打垮政府以實現奪權圖謀，鼓動示威者將暴力行動不斷升級，餘下場場遊行都是硬仗，倘若警察頂不住，香港萬劫不復矣。



最可惡的是，林卓廷、楊岳橋之流，幾乎每次衝擊都見到他們撲出來惺惺作態，美其名曰勸喻示威者，其實不斷出言挑釁警察，火上加油，說穿了，無非為了撈選票，為了個人利益。君不見，在「光復上水」前夕，林卓廷敲鑼打鼓言之鑿鑿指「一周一行」存在漏洞，會變成一周無限行，為催谷遊行人數無所不用其極，不撕裂社會不罷休。香港一日有這些唯恐天下不亂的反對派政客存在，想天下太平？唔使旨意！



警方形容是次暴亂早有預謀，的確，示威者在場有系統地分發頭盔、口罩等物資，還有大量鐵枝、雨傘供應，這些物資在在需財，到底背後由誰人斥資？還有所謂的法律支援，目的就是要示威者盡情破壞而沒有後顧之憂，律師費又是由誰人支付？加上示威者個個蒙面，警方要拉人也不容易，示威一場比一場暴力，暴徒一批比一批兇狠，原因正在於此。有人建議為蒙面法立法，問題是港府已經報廢，立法會又無法運作，還談何立法？



可以看見，反對派為了今明兩年兩場選舉實現奪權，連在獄中的戴耀廷也沒閒着，除了寫公開信鼓動支持者投票，更遙控「風雲計劃」在社區「深耕細作」，當局還有何能耐阻止黃之鋒和港獨入侵議會？示威者連政總、警總也敢圍堵，立法會被拆到甩皮甩骨，單靠選舉主任把關根本不現實。香港到底何去何從，中央有沒有應對之策，是所有愛國愛港人士的大哉問。