本欄多次以半認真、半打趣方式分析過香港的命格，特區政府成立於一九九七年七月一日，降生日天干五行屬木，代表本命，生於炎夏，烘烘烈火，所以自回歸之後香港人都特別容易激情、容易「辣着」。每逢夏天氣候熱燥之時，都宜靜不宜動，搞具爭議性政策就最是不該，要搞也得待秋、冬季才可。結果特區班子在今夏推出修訂《逃犯條例》的法案，便弄出回歸以來最大的亂象。



特區的主事者於天道、人道俱不能通，一切盲修瞎煉，其不敗者幾稀矣。事已至此，如今就得琢磨如何收拾殘局，出手既要合天時，也要合人事。



最近的時間轉折點是八月八日，時逢立秋，由當天起，理論上就告別了夏天，暑氣漸消，金風徐來，要紓解民怨，由當天之後所做的事方有機會奏效。不過，如今的氣候不同往昔，有時整個秋天都熱得跟夏天一樣，要到冬季才涼快一點。二○一四年的佔領行動，也是待入冬後才能平息，今年如何，就要看香港的造化了。



八月八日之後，政府可以考慮向反修例的示威者作適當讓步，但讓步也要有基本原則，這是由談天時轉到談人事的問題，在不可讓處就絕不能讓。示威者要求對所有騷亂分子皆不予檢控，此舉破壞法治，我期期以為不可。筆者估計讓特首林鄭月娥下台，中央也會覺得顏面上不好過，所以或許這個也是不可退的原則之一。



但在可退之處就該退，政府宣稱修例工作已壽終正寢，但示威者愚頑，非要用「撤回」字眼不可，那就不妨順着他們的意思，改用撤回二字。反對派要成立獨立委員會調查整件事情，如果當政者是問心無愧，也不妨撫順民意。讓律政司司長、保安局局長問責下台，若能紓解一點民怨，也是可以考慮的。要是嫌八月八日太遲，現在可先行「放風」預告，到正式入秋後再執行便可。