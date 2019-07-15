日日有遊行，天天有示威。香港如假包換，已成為暴戾之城，開片之都！一次修訂《逃犯條例》觸發連串遊行示威衝突，全港十八區無一淨土！遲吓，唔知會否「玩」到山頂道、淺水灣道、九龍塘、何文田等高尚住宅區，總之，示威者和衝擊警方嘅暴徒，唔令香港好似「剝皮田雞」──死唔眼閉，就誓不罷休！



日前北區水貨客關注組發起所謂「光復上水」遊行，期間隊伍不按警方安排路線行走，有人高舉英國旗、港英旗及美國旗，阿哥，香港面對嘅仲唔係「顏色革命」？點止「和平遊行」咁簡單啊！而遊行結束後，必有另一群示威者游走另一方，佔據主要馬路，與警方怒爆衝突，如此「遊行」模式，吾人已屢見不鮮，看來亦已成為「風土病」，在如此失控的暴力氛圍下，警方又豈能不疲於奔命？



警方除了揮動警棍和施放胡椒噴霧，再舉紅旗並予以嚴厲譴責外，似乎已一籌莫展！唔好忘記，示威者有雨傘、鐵枝、磚頭等，最近更以化學粉末、鏹水彈襲擊警方。「光復上水」的暴亂中，便有多名警員受傷，從電視畫面所見，有時警方毫無招架之力，被暴徒圍住來砌，要由另一隊防暴警察解困。唉，當老鼠惡過貓，一個城市怎能不失心瘋？「政府廢柴，示威惡晒」，香港怎能不大崩壞？香港呢個「福地」、「宜居城市」，回歸後，至此一去不復返！



香港亂局已持續個幾月，有學者指衰過外國。呢個亂局，如果閣下唔係嚴重老花，斷估都應該目測得到。至於話衰過外國又的確係事實，好似法國「黃背心」示威雖至今仍持續，但人數一直減少，唔似香港咁，每次遊行完必有更激烈嘅暴亂，更何況有啲不知所謂嘅垃圾會議員，每次走出來阻住警方執法，正經嘅民生事務又唔見佢哋咁積極；人妖顛倒、是非不分，港府和中央若只限於口頭譴責賣港漢奸而沒有嚴打行動，咁香港就算唔死，都殘廢着等死！