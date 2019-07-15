示威者繼「光復屯門公園」，前日再借地區議題「搞事」，以「反水貨」為名舉行「光復上水」遊行，最終演變成暴力衝擊事件。



在和平遊行結束後，示威者變身「口罩黨」，有組織地將貨車運來的頭盔、鐵枝等物資傳至前線，堵馬路毀藥房，刻意與警方推撞，借故「點火」。期間多名警員遭鐵枝、雨傘、腐蝕性液體、刺激性粉末等襲擊受傷，更有記者被暴徒鐵枝擲中。



身穿黑衣的「口罩黨」有備而來，揮舞米字旗、港英旗、美國旗，可見背後的勢力絕不簡單。顯然「反水貨」只是藉口，暴力鬧事才是目的。身兼民主黨立法會議員及北區區議員的林卓廷，不斷用擴音器煽動；公民黨楊岳橋和新民主同盟范國威等反對派議員，在警方推進防線時，肆意阻撓。



更有無辜市民途經時「被屈」拍攝示威者容貌，遭人拳打腳踢動「私刑」，區內大量店舖需拉閘停業，生意大受打擊。有示威者不斷以硬物擊打藥房鐵閘和招牌、在鐵閘上噴上「反送中」字眼、拆毀藥房招牌，更以鐵馬陣包圍阻擋。



清場時一名男子涉阻警方推進，警員上前了解時他突掉頭逃跑，攀出三層樓高的天橋險墮橋，多名警員見狀隨即衝前扯住救回該示威者。事後有反對派立法會議員竟顛倒是非，明明是警察救了人，卻指摘是警方清場製造衝突「搞出人命」。如此罔顧事實、混淆視聽，有辱議員操守。



筆者當晚往那打素醫院探望受傷警員，了解到共有十六名警員有不同程度受傷。筆者強烈譴責示威者是次有組織、有預謀的暴力襲擊行為，這些人打着和平遊行示威的旗號，以襲擊和挑釁警察為手段，製造警民衝突及流血事件，目標是挑戰香港的管治權。過去幾周，衝突事件不斷上演，極之影響市民情緒，同時破壞香港的秩序及安寧，此等暴力衝擊行為必須停止。