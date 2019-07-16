世界視線：普京拒絕讓島　安倍自討沒趣

今年一月，日本首相安倍晉三在父親墳前起誓，要北方領土問題畫上句號，但似乎要令先父和民眾失望了。日本力爭盡快啟動《日蘇共同宣言》，收回北方四島（俄稱南千島群島）中齒舞群島和色丹島的主權，卻在最近會談中，遭到俄方代表正式拒絕。



去年十一月，安倍與俄羅斯總統普京在新加坡會晤，當時斬釘截鐵說到島嶼歸屬問題將很快解決，結果卻證明只是他一廂情願。為了讓普京點頭，日本已向俄方開出很多優厚的經濟條件，例如暫擱主權爭議，兩國聯手推動四島發展，於海產養殖、溫室種植、環島旅遊、風力發電及減少垃圾五方面插上商旗，乘機擴大日本在區內的影響力。安倍更答應為俄企的近三十億美元液化天然氣項目提供融資，相金先惠，普京當然格外留神，對日本出錢投資完全歡迎，虛以委蛇，誘探他付出更多。安倍則樂觀地認為，只要建立商貿夥伴關係，日俄各讓一步平分四島應非難事，怎料到觸及這條底線時，才發現一無所獲。



現在，主權問題原地踏步，返回日俄各自表述的立場。俄方的回覆有點可笑，其中一個理由是對美日同盟的擔憂，難道普京今天才知道美日是軍事同盟嗎？很明顯不是，俄方非常關注齒舞群島和色丹島會否成為美軍的踏板，威脅遠東安全。對此，安倍難以給出任何保證，尤其是日本正在爭取美方支持修憲解禁集體自衞權，美日軍事友好只會有增無減。在日俄關係方面，安倍無法展示自己對俄方於東亞的部署有何重要的戰略價值，任憑他開出更多日圓支票，都無法說服普京以主權換經濟。



安倍外交連番受挫，早前罕有親訪伊朗與總統魯哈尼握手，結果波斯灣局勢卻繼續升溫，一艘日本油輪被炸。G20集團峰會，他以東道主身份倡行「大阪軌道」方案，卻得不到熱烈響應。就連最親密的戰友特朗普，都厲聲批評日本只會單方面接受美國的軍事援助，不會反過來支持美軍。縱然安倍將毫無懸念地帶領自民黨勝出下周的參議院選舉，但這些失分的表現，都反映他的強人形象正逐漸褪色。