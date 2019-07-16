功夫茶：亂種苗木埋隱患　塌樹傷人官之過

古人教落︰君子不立危牆之下。今時今日香港，招牌、簷篷、大樹……無一不埋藏都市炸彈，市民想搵碇企都難，特別係塌樹傷人意外不絕如縷，何止「不立危牆之下」咁簡單，直頭要「騎樓底下戴鋼盔」至夠保險！



舊年颱風山竹襲港吹冧大量樹木，冇靈魂政府清理塌樹至今未完成，呢筆姑且唔提，最離譜嘅係補種新苗木同樣搞到一鑊泡，所謂《街道選樹指南》，根本就係銀樣鑞槍頭──中看不中用，亂點鴛鴦之下「樹根錯種」，新樹枯萎嘅枯萎，掉落嘅掉落，下次颱風來襲，分分鐘整多劑山竹翻版嘅咋！



本報記者聯同樹木專家去港九各區睇過，發現問題多到十隻手指都數唔晒。好似九龍塘達之路某商場對出行人路咁，新種咗多棵藍花楹，花期會盛開淡紫色花朵，美觀就夠美觀嘞，但「弱不禁風」嗰度弊呢。你知喇，嗰度人流咁暢旺，萬一強風來襲，斷枝四飛途人好易中頭獎，官老爺「愛靚唔愛命」，分分鐘爆大鑊㗎。



咁都未算吖。九龍城聖德肋撒醫院外一棵新種嘅樹頭菜，樹身被風吹歪，成份向醫院方向打側，醫院多老弱病殘出入，出起事上嚟又係杰撻撻。由於篇幅有限，其他類似亂象恕功夫茶唔一一去數清楚，呢度只舉其犖犖大者，包括種植樹木距離太近形成惡性競爭、「花盆樹」頭重腳輕根基淺，隨時不勝負荷爆盆而出等等，總而言之，全港病樹危樹多如牛毛，正式族繁不及備載。



之所以搞成咁，一言以蔽之就係「官之惰」。正如專業人士批評，港府舊年年底推出《街道選樹指南》，一次過列出八十種較少應用而適合喺本港街道種植嘅樹木品種，表面洋洋大觀，實際掛一漏萬，以致連黃槐、垂葉榕等常見樹木都榜上無名。嗱，試新品種唔係話唔得，但人哋外國政府通常都會先小量栽種，觀察後至決定係咪引入。反觀港產官僚，無視水土環境不同，簡單粗暴，大幹快上，莫非以為自己係上帝，「說要有光，就有光」？



本港管樹官僚不學無術，外行人領導內行人，早就見怪不怪咯。主管樹政嘅兩大職位，發展局綠化、園境及樹木管理組主管以及樹木辦總監長期懸空，原因正正係缺乏樹木管理專才。港府喺財政預算案中話就話承諾投放二億元設立林務發展基金，引入相關人才，問題係本港樹藝訓練課程質素參差，講乜都嘥氣。樹木辦成立十多年，最終落得「廢柴辦」之譏，家陣知點解喇。



一樹不治，何以治香港。廢柴政府連種樹咁簡單嘅嘢都搞到一塌糊塗，添煩添亂，成個香港仲使旨意有運行？