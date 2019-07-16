神州觀察：掃黑路上阻力多　回頭再打保護傘

中央掃黑除惡嚴打保護傘行動持續加大力度，全國掃黑除惡領導小組辦公室日前公布，第二輪、第三輪中央督導「回頭看」擬於十月中下旬起啟動，推動督導問題整改到位。



中央掃黑督導組再殺「回馬槍」，是因為掃黑除惡行動在各地仍遭頑強抵抗。據官方通報，中央第二十督導組近日進駐寧夏督導期間，接到關於隆德縣公安局觀莊派出所涉嫌「保護傘」的舉報線索。督導組將舉報線索轉交縣公安局核查，結果縣公安局未有認真核查線索，反而將舉報人資料，洩漏予被舉報人觀莊派出所所長趙慧。趙隨後就將舉報人帶到派出所詢問，並兩次毆打。



雖然涉事公安局長及一眾官員目前已被查處，但類似的情況，相信各地不同程度存在。正如全國掃黑辦主任、中央政法委秘書長陳一新日前在中紀委會議上披露，「打傘破網」要着力突破六大問題，包括個別地市查處「保護傘」案件至今為零；有的地方涉案公職人員抱團抵抗、壓案不查；有的地方執紀問責寬鬆軟，打「官傘」「警傘」不力，問責「庸傘」也不力等。



出現六大問題的原因，陳一新認為是一些地方擔心「拔出蘿蔔帶出泥」，對「保護傘」涉案人員層級高、干擾多、阻力大的案件，深挖徹查不徹底。有的地方在中央督導後想「喘口氣」，持續攻堅勢頭減弱。事實上，中央掃黑督導組自去年底至今已展開三輪督導，實現全國各省區全覆蓋，期間摧毀眾多涉黑惡組織，剪除了一批批保護傘、關係網，包括大批公安警員，成績可謂有目共睹，但中央顯然還是低估了各地黑惡勢力及涉黑官員的對抗能力。



近十多年來，內地黑惡勢力早已不再是打打殺殺、敲詐勒索的犯罪集團，一些勢大財雄的黑惡勢力逐步滲透政界，或親自出面、或扶植代理人，編織龐大關係網，不僅遍布黨政機關及各行政執法部門，更滲入政法系統，其中以公安系統最為嚴重，人數也最多。一些區域出現以黑護商、以商養政、以政庇黑、警匪一家的惡劣政治生態。在內地近期破獲的黑幫案件中，某些地方官吏、公安、法院官員其實就是當地黑幫頭目。



更誇張的是，甚至連記者媒體人都是黑幫老大，而地方官媒老總則是幕後保護傘，例如剛被判終身監禁的內蒙古廣播電視台前記者苗迎春黑幫組織，就在內蒙古廣播電視台前台長趙春濤庇護下為非作歹多年。可見內地黑幫不僅滲入官場，連媒體輿論都試圖控制。



顯然，面對掃黑呈現愈掃愈多、保護傘和關係網剪不絕，中央部署的掃黑除惡行動已別無選擇，惟有繼續深入「打傘破網」，否則黑惡勢力隨時捲土重來。今次回馬槍又會有多少官員被查，各方不妨拭目以待。