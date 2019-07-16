產評：中國經濟似喘穩　難題重重在後頭

內地昨公布多項經濟數據，雖然次季整體經濟增長按年放緩至6.2%，為廿七年最差的一季，但單計六月，總體數據全部好過預期，反映貿戰升級未見太大影響，令市場鬆一口氣。不過，若細緻地看，經濟增長合乎目標與進口急跌不無關係，加上在債台高築下，「去槓桿」難度依舊嚴峻，結構問題仍待解決。



內地經濟一向以「三大指標」力撐，即出口、基建、消費。六月消費品零售總額按年增9.8%，創十五個月新高，好過預期及五月的8.6%增幅。總結上半年，消費升幅對經濟增長的貢獻率達60.1%。惟若回看去年全年，消費貢獻率為76.2%，較一七年大幅提高18.6個百分點。換言之，按比例計，目前的消費比重僅略高於一七年，反映民眾花錢意欲沒有太大提升。



基建方面，今年上半年全國固定資產投資按年增5.8%，亦勝預期，增速較一至五月提高0.2個百分點。當中，以高技術製造業投資增速最顯著，按年大增10.4%；高技術服務業投資增長更達13.5%。換言之，內地的「基建」已不是修橋補路，而是轉至高科技為主，盡顯自主研發的決心。



接下來就是今次經濟增長主力──進出口，上半年出口達7.95萬億元人民幣，按年增長6.1%；進口為6.72萬億元人民幣，按年僅增1.4%。由於經濟增長方程式是進出口相抵，令順差達1.23萬億元人民幣，按年飆41.6%。



由此可見，內地經濟數據雖然優於預期，整體增長亦符合市場所想，但或多或少是因進口急跌。這不但反映貿戰令內地消費偏好國貨，同時印證科技原材料及零件需求急降，背後可能是全球對科技產品需求減少，亦可以是科技戰讓內地企業先去庫存及供應鏈生變。若是後者的話，中國未來進口需求可能會突然增加，恐礙及經濟增長，令上半年享受到的「紅利」消失。



與此同時，在「去槓桿」影響下，今年上半年內地企業債違約額飆逾兩倍，突破600億元人民幣，為紀錄新高，若速度持續，全年恐逾1,200億元人民幣。再者，今年內地即將到期或持債者可強制發債人贖回的企業債規模約6萬億元人民幣。若堅持「去槓桿」，在所難免要犧牲部分經濟增長，因企業難以同時嚴控債務，又作大額投資。



暑假到了，市場上多了一批畢業生，近日有報道指，即使在內地著名學府熱門學系畢業，也不能保證找到工作，情況為五年首見。面對種種難題及貿戰未解決，投資還是小心為上。