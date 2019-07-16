正論：誓倒萬億填海　政府死性不改

特區史上最動盪的夏天，反修訂逃犯例風波，連串暴力示威癱瘓了立法會，多項工程撥款被迫押後，包括惹人爭議的「明日大嶼」中部水域填海首期研究項目的撥款。



造價逾六千億港元的基建項目「明日大嶼」填海計劃，外界估計以政府慣性超支延誤往績，加上通脹，最終支出預計過萬億。去年十月林鄭公布計劃時，各方反對之聲不絕，高呼「倒錢落海」。發展局局長黃偉綸昨日再度強調政府不會輕易放棄計劃，預料財委會年底會討論前期研究撥款。



「明日大嶼」計劃合共造地一千七百公頃，在二○二五年才展開首階段第一期填海工程，要等到二○三二年才有首批住宅單位落成，林鄭去年一提出便被轟「遠水不能救近火」。更有不少專家及學者批評中部水域填海對生態及航道有深遠影響，政府的方案缺乏完善的規劃，有牽一髮動全身之虞。



政府的着眼點是房屋供應，治標不治本，環團有數據顯示利用棕地建屋更具成本效益，不必冒天文數字超支風險，亦避免承受生態破壞的後遺症。



香港高官習慣公務員思維，只懂頭痛醫頭，更多時候是藥石亂投，帶領這項世紀工程未能給予市民足夠信心。單單看沙中線月台「短筋」事件，乘客恐淪為「沙中人」，填海建人工島工程難度更大，稍有差池便會把市民送作「海中魂」。



因噎廢食固然不可取，前車可鑑卻是港人最大的憂慮。修訂逃犯例因為律政司司長鄭若驊等高官解說不力，市民對法律一知半解，給反對派有機可乘，製造白色恐怖，終致軒然大波。「明日大嶼」現在是重蹈覆轍，政府未能消除大眾疑慮，一意孤行，所謂願景顯然是一廂情願，未有足夠民意支持，又製造機會給牛鬼蛇神搞破壞，最終恐怕掏空庫房又賠上特區前途。



像「明日大嶼」計劃一公布，便有人質疑是為了配合融入大灣區。其實這種政治陰謀論缺乏實際證據支持，純粹為反而反，而事實卻是剛好相反，初步方案顯然未有顧及與大灣區發展配合，各自修行。今年三月有報道指，內地當局計劃在深圳前海興建高鐵接駁香港東大嶼，黃偉綸稱看新聞報道才知，若非局長不盡不實，便是對口單位溝通不足。



粵港澳大灣區被視為國家改革開放新篇章，發展宏闊，香港優勢產業可以落戶大灣區，港人亦能移居就業，是世紀初難得機遇。特區官員目光短淺，怠惰不思進取，未有消化整個藍圖，虛與委蛇，推動毫不積極，故一直「只聞樓梯響」。現屆政府視「明日大嶼」為重中之重，令人懷疑林鄭眼中，香港的明天是在大嶼區還是大灣區？融入大灣區，有助解決不少香港資源問題，包括住屋及就業。現在傾力建人工島「獨善其身」，還會有餘力參與發展大灣區嗎？貪多必失，政府把自己陷入兩難局面。



香港整體發展到了樽頸位，需要有魄力有謀略的管治團隊帶領走出困局，而不是像歷屆政府「好大喜功」，終致徒勞無功，把特區明日也葬送。