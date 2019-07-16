黎智英對香港宣戰了，不是他一個人在作戰。他有在泛民和反對派內眾多的友好、同路人，包括他前後資助的；黎還有與美國的關係，他赴美說要在香港堅持抗爭，要求美國支持。並不是美國之前沒有支持他，而是在中國的壓力下，特朗普對香港有所收斂。黎的要求是希望美國再加強對香港的介入，支持其抗爭，在黎的要求之外，美國其實一直在香港做了極多的部署。黎希望與美國有更多的合作，可見美國其實是他在港作戰的大後台。



黎智英的「香港戰爭」，我們看到的是走在最前線（也會是躲得最快）黑衣蒙面的一批人、泛民立法會議員、同樣蒙面的青少年、港獨分子和廣大為了反共反中走上街頭示威的群眾。前幾類人的人數有限，不過數人到幾百幾千，後者卻可以有幾十萬，足以作為衝擊政府和警察的人肉保護、掩護。這幾十萬人是否知道自己參加了黎智英的「香港戰爭」，我們無從得知，相信大多數是抱着一股反共反中的「熱血」走出來，卻未必願意真的支持黎的戰爭，真的破壞香港（包括他們自己的）得來不易的繁榮安定。假若他們知道黎希望在香港製造出另一場「六四」，徹底把香港的命運逆轉，相信絕大多數人都不會接受和支持。因此，這幾十萬人的示威遊行，會不會是他們的正義和理直氣壯被黎所利用、騎劫，作為其「香港戰爭」的工具？



當黎與同路人聯手，發動成千上萬人衝擊政府機關、衝擊警察，發動幾十萬人上街反共反中反特區政府時，特區政府是視若無睹，抑或被嚇到手足無措，不懂怎樣反應？



香港的繁榮安定基石在法制法治，法制中有不足之處，但不能因此而放棄法治。如今局面已變成暴民統治香港的市面、路面，或許他們還未能取代政府，但下一步衝擊政府部門、警察總部等可能更為激烈。「戰爭」的目的是要癱瘓警察、癱瘓政府，從混亂中奪權。



特區政府擁有比黎智英及其同路人更多的資源，美國不敢直接全面的介入，正好讓政府以充裕的資源和現有的制度條件，應對黎智英的「戰爭」，把他們擊敗。



當對方宣戰了，特區政府怎可以不作戰爭準備、戰爭對應呢？怕的是甚麼？是個人的官位前途？那怎可與港運國運相比？在戰爭時不作為或阻礙政府應對，便是戰爭的從犯，不可放縱，若這些人有道德良心，便應退位讓賢。



這是戰爭，關乎到港運國運，沒有一絲委曲求全，妥協讓步的餘地，更不能容許暗中「通敵合作」的投降派！