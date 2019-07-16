特首林鄭月娥向反對派發動的反修例風波和暴亂跪低投降，使自己成了報廢特首。香江府衙的管治、立法機構和司法機構的功能也隨之「高位截癱」，這個惡果正是反對派發動暴亂的目的。只有亂中最易奪權，只有把管治全面打癱，他們才能為所欲為，成最後贏家，令香港「改旗易幟」，顏色革命實現。



連日來，這樣的報廢和截癱，朝廷是看到的，知道行政長官和特區政府的「依法施政」已成空話，於是，朝廷駐港大臣有「中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為」之說。過往二十二年，中央只講「支持依法施政」，今天則加上「有效」和「積極作為」，可見朝廷對當前的「無效」施政、「報廢」管治相當不滿和焦慮，再這樣下去，中央還能對林鄭「堅定支持」嗎？



老實講，林鄭在官場和政壇打滾數十年，一步一步往上爬，又有「好打得」之稱，可見她不是一個喜歡混日子、不作為、無效工作的人，不管她的政治立場如何、價值觀如何，是否有「貳臣」心態，還是對新老主子都能「盡忠」，她都不是一個厚此薄彼，或積極努力、或消極怠工的人。



然而，到了今天，她墮落到這般田地，又是基本報廢，又是施政無效，只能是咎由自取也。她現在是進退維谷，一方面反對派絕不放過她，為了更大更高的戰略目的要踩着她逼其下台，打開進一步推動顏色革命的新局面，把奪權鬥爭引向深入，繼續搗亂破壞，癱瘓管治，促使政府無效施政；一方面朝廷暫且信了她的「跪低投降」可以令香港恢復安寧，重新出發。但這樣的「暫且」不會太長，林鄭必須盡快作出成績，顯示能夠「有效」施政。



但誰能相信林鄭有這等本事呢？林鄭自己能夠相信嗎？其實，今日之局清清楚楚，林鄭管治施政能蹉跎歲月、苟延殘喘已是好彩；而亂上加亂，反對派愈加猖狂、勢力壯大，在未來選舉中「攻城掠地」，再掀風浪，衝毀法治，打殘經濟民生，引發動盪不安，實乃大概率結果也。