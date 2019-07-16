有人問，港府已宣布修訂《逃犯條例》壽終正寢，為何反對派依然糾纏不休？依然沒完沒了地遊行和鬧事？答案很簡單，幕後黑手不想收手。他們不僅要癱瘓港府、騎劫兩制，且要挑戰中央、衝擊一國，更多更大的亂象還在後頭。



明眼人都看得出，反對派藉今次修例掀起政治惡浪，主要目的並非阻止修例，而是為了奪取管治權。這是如假包換的顏色革命，是美國遏華戰略的一部分，在沒有達到最終目的前，幕後黑手是不會收手的。漢奸黎赤裸裸叫囂「為美國而戰」，證明這班洋奴漢奸已完全喪失人性和良知，非把香港徹底搞死不可。當年汪精衞投靠日本，尚且以「曲線救國」作為遮羞布，如今漢奸黎充當美國走狗，連遮羞布也不要了，其厚顏無恥可見一斑。



幕後黑手叫囂「為美國而戰」，暴徒們自然更加賣力。每次遊行都有人分發頭盔、口罩、雨傘、鐵枝等等，可見所有暴力行動都是有組織、有預謀、有部署。他們的目的很明顯，就是想製造另一次「六四事件」，迫使中央出手，一旦出動駐港解放軍，美國等外部勢力就可以大做文章，重演當年孤立和制裁中國的歷史，從而阻止中國崛起。



面對如此亂局，中央可謂進退兩難。繼續袖手旁觀，香港勢必徹底滅亡；如果出手平亂，又將授人以柄。到底該怎麼辦？香港何去何從？既考驗着中央政府的智慧，也拷問着每個香港人的良心。美國基於遏華需要，將香港當作政治籌碼，不會在乎港人死活；漢奸黎之流賣身求榮，將洋人當成主人，也不會關心香港利益。只有中央政府真心維護香港，希望長治久安，奈何投鼠忌器，束手無策。歸根究柢，要拯救香港，只能靠港人自己。如果不想香港淪為另一個敍利亞或委內瑞拉，不想辛苦建立的百年基業毀於一旦，不想努力賺取的私人財產化為烏有，大家必須認真反思，是否任由反對派繼續胡鬧？