打！打！打！所謂和平示威，最終都演變成打鬥，而且首次殺入沙田大型商場變成困獸鬥。眾所周知，那是新界最熱鬧的商場之一，連接東鐵線及周遭商場，平日人來人往，遊人如鯽，稍為有常識都知道在那裏開戰定會波及大量無辜市民。當知道沙田在星期天搞遊行，很多人都有不祥預感，或者說根據示威者最近表現，很大機會在遊行結束後不散去再擾攘，集結在那個商場便大事不妙了，結果……不用鬼谷子也可以推算。



本來炎炎夏日星期天一家大小逛商場，歎冷氣看電影吃飯，在香港這個壓力特大的都市是一種減壓娛樂，尤其是近年社會氣氛不好，經濟慘淡，市民極需要抖一口氣的空間。然而這便宜但寶貴的時間卻被奪去，一不留神市民便處身激烈衝突的戰場，親眼目擊拳打腳踢、棍擊傘插，暴徒圍毆警員，稍為走得慢一點都隨時被誤傷。



可是想走也走不到，東鐵列車服務受影響，一度不停沙田站，無辜市民受困商場及月台，那種驚恐無助可想而知，想找執法者保護，卻發現警員不是和暴徒糾纏，便是也被襲擊受傷，有警員甚至斷手指，浴血商場，從新聞圖片可見一攤血漬，異常恐怖。防暴警有充足裝備，戴盔穿甲都不能全身而退，假若是普通警員可能性命不保。警員也是人，若是自己生命受到威脅，隨時迫不得已要使用真槍實彈，在商場開槍後果嚴重，若果流彈誤殺無辜，示威者是不是深表遺憾便算？他們是為民請命，還是累民害命呢？



事件中有廿多人受傷，兩人一度危殆。警務處處長盧偉聰探望受傷警員後強調會全力追究到底，並指警隊承受很大壓力，但他們的努力卻換來各方責難。粵語老片「難為了家嫂」演員的表情竟重現在盧處長臉上。警員確實成了磨心，但廣大市民才是最大受害者，暴力示威不絕，社會動盪不安，香港人都是輸家。