面對洶湧而來的沸揚民怨演變成無日無之、「遍地開花」的反政府示威，以及伴隨而來的人心惶惶、社會動盪，林鄭月娥及其領導的特區政府竟然可以紋風不動，除了躲在冷氣辦公室發譴責示威者的聲明，甚麼都做不了，甚至乾脆不做了。這個政府還可以運作下去嗎？



沒有最荒謬，只有更荒謬。當此政府危如累卵、香港危急存亡之際，特區政府的司長只會寫「網誌」，繼政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波之後，又有律政司司長鄭若驊用「網誌」去推卸責任。鄭若驊日前在網誌表示，她作為律政司司長和法改會主席，十分重視保持香港的法律與時並進，會繼續積極推動落實法律改革的工作。法改會是獨立於政府的組織，負責研究特定課題應否及如何改革有關法律，例如性罪行檢討小組委員會，早前發表了《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書，以回應社會關注，但很多時立法建議都是決策局提出，由律政司協助完成立法程序。



作為「修例三人組」之一，鄭若驊可以無恥到這個地步，真是令人大開眼界。「立法建議都是決策局提出，由律政司協助完成立法程序」，那是不是說此次修例失敗，決策局即保安局要負最大責任，與她無關？律政司司長是行政會議官守成員，修改《逃犯條例》必須先由實行集體負責制的行政會議拍板，鄭若驊可以沒有責任嗎？



在「己亥事變」之前，現屆政府的信任度、支持度都是負淨值，在歷任行政長官中，「好打得」的林鄭是最不受市民信任和支持的一位。林鄭在修訂《逃犯條例》一役中兵敗如山倒後，成為喪家之犬，曾經「神隱」十多天，為怕被憤怒的民眾衝擊，即使出席必要的公開活動也只能在室內，有如喪家之犬。行政會議成員兼立法會議員新民黨主席葉劉淑儀，竟然建議林鄭應「快閃」落區體察民意，真不知是揶揄還是靠害！



行政長官是由一個一千二百人的選舉委員會推舉產生，再由北京的中央政府任命，其權力來源是北京，不是香港人。香港的選民只能投票選區議員和立法會議員，不能投票選特首，亦即不能罷免這個神憎鬼厭的領導人。林鄭是否下台固然要由北京主子決定，但她至少可表達辭意以示愧疚，甚至大幅度改組政府，包括三個司長和部分局長。可是她連撤換律政司司長鄭若驊都不做！



放眼世界，試問又有哪一個國家和地區的政府，可以像香港的林鄭政府一樣，在沒有任何民意基礎底下倒行逆施，掀起政治風暴，令到社會失序，竟然不需承擔任何政治責任，而且不會被人民推翻？