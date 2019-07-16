沙田反修例遊行又以暴力告終，而且是個多月來最血腥最瘋狂的一次，暴徒竄入商場欲作鳥獸散，警方入內搜捕變成困獸鬥。但見暴徒將警員從電梯一腳踢跌，數十人發狂般衝前暴打，將警員打至奄奄一息，血肉橫飛。事件共造成最少廿八人受傷，當中兩人一度危殆。至今仍然說暴徒和平、手無寸鐵的那些人，不但要驗眼，更要驗腦。



最令人不齒的是，反對派政客每次都惺惺作態，在衝突時刻撲出來扮調停，其實是在從中挑撥，火上加油。他們只想香港亂，只想人民鬥警察，只想社會充斥仇警情緒，惟有這樣，他們才能為所欲為，打垮港府，實現奪權大計。到底這些所謂議員在連場暴力衝擊中扮演甚麼角色，警方必須邀請他們調查，不能因為他們是議員身份就有法外特權，在背後指揮策劃暴力衝擊都可全身而退。



事件發展至今，不僅離和平愈來愈遠，反而離搞出人命愈來愈近。沙田衝擊中，暴徒對警察那種咬牙切齒，那種歇斯底里，已到了令人不寒而慄的地步。他們視警察為寇讎，擺出非要打死警察不可的架勢，接着還有多場遊行，反對派肯定會繼續煽動暴力升級。須知道，他們最想就是複製「六四」，最想有第一條人命犧牲，這樣他們就有藉口全面圍剿港府和警方，才能讓外部勢力名正言順地介入香港事務。



勿謂言之不預，隨着局面朝失控方向發展，沒人能保證「中計」的必然是警察，要是死的是警察，反對派又如何自處？是否還可強詞奪理說暴徒很和平？何況繼續鬧下去，即使警察全部被暴徒打死，對香港有甚麼好處？跟撤回修例又有甚麼關係？反對派為了不可告人的政治目的，不惜將所有香港人綁上戰車，要年輕人淪為政治炮灰，令沉默大多數愈來愈心寒。到底還有甚麼方法阻止暴力事件繼續失控，是所有有理性的人都應該想一想的問題。