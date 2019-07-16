世運從來變化不定，陰陽相推，有時以聚為勝，有時以散為勝，當今之世流行「冇大台」，愈是散兵游勇式作戰，愈難對付。香港目前的抗爭走向遍地開花，特區政府應付起來，就變得老鼠拉龜，無從入手。這也難怪，法國的「黃衫軍」擾攘至今還未能夠完全平息，可見碎片式抗爭正蒙天運加持，確實是難撼難破。



難以撼動是否就真的拿他沒法？不是的，對方得勢，你就讓他失勢，在虛實間拿捏得當，自然可以扭轉乾坤。香港因為修訂《逃犯條例》惹起的大規模示威，如今已深入到十八區，抗爭活動倏忽而來，倏忽而去，你難以對付，皆因對方沒有明確的統領者。



但兵者，詭道也，有時要採用逆向思維。一般人的想法是希望對手群龍無首，但情況不是一定的，如今正逢「以散為勝」的年代，你想對方不能勝，就設法讓他聚起來便行，這就是古人所說「將欲廢之，必固興之」的道理。



示威者沒有大台，特區政府就該為他們製造出來。譬如說，泛民主派有些年輕的立法會議員，據說在今次抗爭活動中頗得人心，這就行了，特區管治班子可以設法找他們對話，對方一旦答允，久而久之，在反對陣營中就會成為了具認受性的領袖。



例如香港幾間大專院校的學生會，政府應努力邀請他們對話，一次不行，就邀之再三，條件多牽就對方也沒問題，只要他們願意站出來，示威者的大台就逐漸成形了。



只要抗爭活動有了明確的領導者，政府就容易應付得多。若依正道而行，管治班子想作誠意溝通，就有更清晰的對象；若依詭道而行，對方有了統領組織，組織內的核心成員就容易為爭權而勾心鬥角，漸漸反倒會讓群眾對運動意興闌珊。二○一四年的佔領行動最後會失敗，其中一個主因正是統領者之間的矛盾所致。