上周六的「光復上水」演變成警民激烈衝突，有示威者狙擊區內藥房，向大閘及天眼噴漆，又用膠水塞匙孔，商戶相繼報警，但均說不追究！阿哥，明明就係刑事毀壞，商戶都敢怒不敢言。「政府廢柴，示威惡晒」，家陣香港治安大崩壞！政府管治無能，小市民生命財產安全，根本已毫無保障！君不見遊行示威者，竟斗膽在一大群警察面前撒狗餅，高呼謾罵「黑警」、「香港警察，知法犯法」，極盡挑釁之能事，而警員也忍了、吞了，當乜事都冇發生過！



喂！當老鼠大過貓，便無秩序可言！當示威者惡過警察，警察即使有更精良的防衞裝備，可惜一拳揮出去，也如擊在棉花上！家陣差人眼見同袍被多個暴民拳腳交加，揮傘舞棍追打，也無能為力！剛過去的沙田大型商場困獸鬥，暴力蔓延，有警員的手指被咬斷，現場留下大攤鮮血！醫管局表示，事件中最少有二十八人受傷，兩人情況一度危殆。



警方就話有十名警員受傷，其中一人被咬斷一截手指。警務處處長盧偉聰凌晨到醫院探望受傷警員後表示，對暴力行為予以最強烈譴責，強調會全力調查，追究到底；又指警隊承受很大壓力，但他們的努力卻換來各方責難！警隊「一哥」講嘢又係好似一部錄音機，毫無新意！你有冇譴責過啲次次出來阻差辦公嘅反對派議員如區諾軒、鄺俊宇、譚文豪、尹兆堅等人啊，佢哋做咗即場「指揮官」，好似區諾軒，手持大聲公、神情「威武」用身體擋住警方行動，高呼：停止執行你哋嘅職務！不荒謬嗎？



議員越俎代庖，不在其位而謀其政，須知在立法會有「免刑責特權」嘅光環，之但係在街上，佢哋就係「路人甲」，網民都知，假如佢哋喺街上搶嘢，就係「賊人」！身為警隊一哥，為何連譴責一句都冇，你話前線警員條氣點會順？一哥，要提高警隊士氣，單講套話、幾句慰問，冇用㗎！