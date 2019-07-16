反修例遊行「遍地開花」，前日沙田更爆發大規模的暴力事件，說明新一輪挑戰警隊、動搖警方執法意志的行動已經上演。面對如此艱難的形勢，警隊備受壓力，特區政府和市民必須清晰表達撐警隊、反暴力的立場。



反對派前日在沙田區發動的遊行，大批示威者晚上從大會堂方向進入商場後原形畢露，暴力不斷升級，他們已不滿足於一般的襲擊和毆打，不滿足於對警員及其家屬施展的白色恐怖，而是對警員作出慘無人道的傷害。



據網上片段所見，多名警員被示威者兇殘毆打，有便衣警員跌倒在地並被示威者群起拳打腳踢、以硬物毆打，有警員在扶手電梯上被示威者踢跌，有警員臉骨及眼骨爆裂，其中傷勢最嚴重的一名，手指竟被咬斷了一截，遍體鱗傷。



咬斷一人手指，這要多殘忍才能幹得出來？若警員的鮮血依然喚不醒示威者被泯滅的良知以及沉默的大多數，香港還有的救嗎？有人指這一切都是示威者的心理戰術，以暴力傷害警方為目的，令警方造成心理陰影、恐懼，藉此打擊警方士氣，瓦解警方的執行力。



示威者借故挑釁警隊、挑釁執法者，試圖讓香港陷入無政府狀態，而這一切，都與表達政治訴求沒有絲毫關聯。香港警隊是維護香港社會穩定、堅守法治的關鍵，正因如此，他們才要如此殘暴地欲置警員於死地。



在過去一個多月來，警隊承受極大壓力，但他們的努力卻換來各方責難，警隊士氣受到嚴重打擊。警隊高層必須給堅守前線的警員更多的支援、最好的裝備，以表支持，給前線執法更大的合法、正確的裁量權，勿讓前線警員孤軍作戰。



殘害警員天理不容，特區政府和社會各界要更堅定地站出來反暴力撐警隊，緝拿殘害警員的兇徒，義無反顧聲援警方嚴謹執法，鼓舞警員士氣。