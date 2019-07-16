德國總理默克爾的健康狀況最近備受關注。在短短一個月內，默克爾分別在會見外賓以及出席國內活動時三次渾身顫抖，儘管她本人以「脫水」、「緊張」等理由解釋，但仍難以釋除公眾疑慮，總理是否有必要公開健康狀況，成為德國民眾的熱門討論話題。令默克爾深感安慰的是，當地報章跟民調機構進行的調查發現，近六成受訪者認為總理的健康是其「私事」，同意默克爾有權不透露其身體狀況；持相反意見只有約三成四。



英國前首相邱吉爾有名句︰「對政治領袖的無情，是一個偉大民族的標誌」。德國民眾對待默克爾這位十多年的「老領導」，畢竟還是有感情的。不少媒體評論和政治學者均認為，國家領導人的健康狀況與公眾利益息息相關，絕非一句「私事」可以搪塞過去。正如德國一位前高官所說︰「德國人絕對有權知道政府領導人是否處於能夠全力履行職責的健康狀態。」選民在此時仍力撐默克爾，殊不簡單。



或許默克爾的「優勢」在於，她早已宣布將在今屆總理任期屆滿後退出政壇，選民不知是否「為存厚道」，讓這位政治上的「將死之人」善始善終。然而對默克爾個人來說，她比任何時候更需要充沛的精力。在國內，接任其基民盟黨魁職位的卡倫鮑爾領導力備受質疑，基民盟在剛過去的歐洲議會選舉中表現亦令人失望；另一方面，此時正值歐盟高層換屆之際，默克爾作為歐盟的「實質領導人」，如何實現「以老帶新」？面對法國總統馬克龍虎視眈眈，欲取代德國歐盟領頭羊的地位，她又將如何自處？



領袖健康無小事。特別是大西洋彼岸的美國，更是選舉的頭等敏感議題，德國人對默克爾的「同情理解」，只能算是「特例」。從制度上講美國副總統本來沒甚麼法定權力，其存在的最大意義，就是作為正印總統的「備胎」，以防總統身遭不測或健康狀況無法視事時隨時頂替。尤其是總統候選人年齡偏大，副手的人選更顯得重要。○八年共和黨由麥凱恩出戰總統大選，由於當時麥氏已屆七十二歲高齡，加上他在越戰時被俘虐待又患過皮膚癌，令選民對他的健康憂心忡忡。在這種情況下，麥凱恩挑選阿拉斯加州前州長佩林作為搭檔，原擬吸納女性選票，實踐證明是一着臭棋。在競選過程中，佩林對各種政治經濟議題一無所知，經常鬧出笑話，不僅成為麥凱恩選舉工程的負資產，亦讓選民深思，一旦「麥下佩上」，國家將何去何從。



直到一六年大選，特朗普打「健康牌」更是打得不亦樂乎。希拉妮在競選期間曾暈倒，特氏不失時機大做文章，說希拉妮「很多周末都在休息」，暗諷對方精力不濟，無力治國。諷刺的是，特朗普上台後亦被質疑「精神狀態有問題」，專業團體甚至破天荒在報章聯署表達關注，可謂自作自受。



可以預料，明年美國總統大選若真上演特朗普跟拜登的「長者之戰」，類似攻訐將陸續有來。這邊廂特朗普為拜登取了個「瞌睡喬」綽號，那邊廂拜登稱要「狠揍」特朗普，兩人未上台交鋒，已先比併誰有更強健體魄。