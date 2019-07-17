世界視線：米勒國會作供　或成彈劾關鍵

美國眾議院司法委員會及情報委員會邀請前特別檢察官米勒出席聽證會，舉行日期由周三延至下周三。由於大選日漸逼近，加上國會將於八月開始暑假休會，聽證會遂成民主黨人爭取啟動彈劾總統特朗普的最後機會。



眾議院預算委員會主席亞穆斯表示，有信心米勒現身國會後，民主黨眾議院黨團中會有超過一半成員同意展開彈劾程序。按照規定，彈劾現任總統，首先必須得到全體眾議院簡單多數批准。儘管現時民主黨在眾議院席位過半，但黨內意見分歧，萬一這關鍵的第一步走不好，其他一切免談。



跟亞穆斯持相似觀點的民主黨眾議員不在少數。眾議院黑人黨團領袖巴斯認為，米勒的作供將可能說服她開啟彈劾程序，惟最重要還是要看公眾如何反應。巴斯所謂的「公眾反應」，無疑點出了問題的癥結所在。特別檢察官的「通俄」調查報告出爐至今，米勒鮮少作出公開評論，反而曾表明不願出席聽證會，並暗示即使出席，發言內容也不會超出報告範圍，換言之，米勒聽證會很可能只是「通俄報告影音版」而已。然而不管怎麼說，民主黨人一直詬病司法部長巴爾對報告避重就輕，將近五百頁的報告濃縮成區區四頁紙「摘要」，目的無非為特朗普開脫，如今米勒到國會現身說法，民主黨議員即使不能誘導其說出總統「妨礙司法公正」，只要讓米氏批評巴爾「曲解報告」，也勢必引發輿論嘩然，到時候奧卡西奧-科迪斯等力主彈劾的「少壯派」聲勢大振，說不定能倒逼以眾議院議長佩洛西為首的「保守派」。



有趣的是，共和黨方面也認為米勒聽證會對己方有利。曾參與調查克林頓白水門醜聞案的前獨立檢察官斯塔爾認為，共和黨人應把握難得的機會迫使米勒表態，到底特朗普以及其競選團隊「有」抑或「沒有」跟俄羅斯總統普京建立聯繫，特氏「有」抑或「沒有」妨礙司法公正，而不是模棱兩可，說甚麼「證據不足不代表沒有做過」，陷總統於不義。



一個聽證會各自表述，或許是美國當前兩黨惡鬥導致社會嚴重撕裂的最佳例證。