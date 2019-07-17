正論：示威毒禍難民潮　惡瘤齊發那堪消

非我族類，其心必異。外部勢力操縱洋奴漢奸，藉反修訂《逃犯條例》在香港搞「顏色革命」，遍地開花，暴力衝突不絕，社會秩序失控，三權崩壞，警權受辱，出動抗暴疲於奔命，治安呈現漏洞，惡勢力更加猖狂，黑幫散播謠言，安排大量人蛇偷渡來港作案，禍港多時的南亞兵團「趁火打劫」。



單計本月已經破獲三宗南亞人蛇偷渡案，繼本月四日及十二日兩宗，昨早又有六名人蛇，在西貢搶灘被捕。人蛇集團背後有黑幫操控，並非只圖偷渡費用，而是輸入生力軍作為犯罪工具、僱傭兵。



警方上月尾便搗破黑幫「和勝和」前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻偷運南亞兵的犯罪團夥，在流浮山拘獲兩名內地蛇頭及八名巴籍人蛇，有傳在涉案木船上藏有槍枝，懷疑有人刻意安排南亞兵到港進行非法勾當。事件相信僅屬冰山一角，漏網之魚隨時帶來火藥武器毒品種種危機，他們俱藉酷刑聲請留港，本地現有超過一萬名「假難民」，形成治安毒瘤。



去年保安局向立法會建議修改入境條例，全面檢討處理免遣返聲請策略， 推出多項辣招加強打擊假難民。據報有不法之徒，眼見修訂《逃犯條例》示威潮癱瘓立法會，便在南亞地區散布消息，稱立會若重開便會立即修例收緊入境政策，「關閘」在即云云，故此大量人蛇聞風坐「尾班船」湧港，鋌而走險賺快錢，近日偷渡潮相信只是開端，將會有更多人蛇趁亂搶灘。這陣子涉及南亞兵團的罪案如雨後春筍，在連儂牆旁毆打港男、搶劫孕婦險釀成一屍兩命 ，無不駭人聽聞。



假難民、南亞兵犯案無法無天皆因有恃無恐。律政司在鄭若驊麾下淪為黑惡保護傘，法治淪亡，妖魔鬼怪空群出動，百鬼夜行，暗無天日，香港人如活在煉獄，青少年首當其衝在不同渠道被利用作奸犯科。黑幫以威逼利誘「養雀仔」方式，培植年輕人作「衝關豬」運毒品。毒禍近年日益猖獗，破案檢獲毒品市值屢創新高，警方現階段士氣低落，潰不成軍，毒販隨時趁機大量出貨「套現」，後果不堪設想。



在香港這妖獸都市，毒品毒害身心，「違法達義」邪說則荼毒青少，替他們洗腦，變成兇殘暴戾之徒，瘋狂衝擊法治，日前沙田示威衝突，若非有圖為證，很難相信受過教育的年輕人會像野獸般踢警察落電梯，咬斷警員手指，大發狂性如毒癮發作。據聞真有癮君子被收買成政治死士，香江末世，聞所未聞之事俱如噩夢成真。



難民潮及毒禍愈演愈烈，全因政府縱容姑息，現在又「一視同仁」，對示威暴潮忍氣吞聲。高官只懂走出來譴責，從來不需要問責，罪魁禍首鄭若驊還卸責保安局，恬不知恥至此，夫復何言。蛇鼠一窩，難以寄望這個管治班子能力挽狂瀾。亂波紛披已打岸，弱雲狼藉不禁風。特區政府積弱多時，此際惡瘤齊發，大去之期不遠矣。林鄭妄言「壽終正寢」，果真一語成讖。