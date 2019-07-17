神州觀察：治安處罰太寬鬆　坐而論道如縱惡

法與時轉則治，治與世宜則有功。法度需隨時順應時事之變而變，才能有效治理社會；管治手段與社會實際相適應，方可取得成效。內地社會普遍缺乏倫理道德，當局卻又不願加強法治管理，或墨守成規，或空談現代法治精神，沽名釣譽，結果反令法治趨於崩壞，社會秩序更加混亂不堪。



四川成都一名大媽近日搭地鐵時無視規定，拒打開行李箱接受檢查，更以定型噴霧噴傷職員眼睛，繼而擊打執勤警員，最終被拘留十天了事。而在福建開往北京的列車上，一名女子霸佔他人位置死活不讓，乘警到場亦不管用，並揚言「我爸是警察」，全程都在無理取鬧，態度囂張，惟亦只被處以五天行政拘留，叫人無可奈何。



公安部鐵路公安局日前舉行新聞發布會，指上半年全國鐵路公安針對霸座佔座、堵塞車門、惡意逃票等違法行為行政拘留逾九千人，較上年同期增加近兩成，顯示相關治安問題趨於惡化，民眾的法治意識及社會秩序觀念依舊很淡薄，若不能正視問題加強打擊，勢會令情況進一步惡化，無視規則之人必將愈來愈多，且會變本加厲，繼續肆無忌憚地作惡。



可以見到，自從早前出了個高鐵「霸座男」，相關醜行非但未見減少，反而有更多的霸座女、霸座阿伯、霸座大媽爭相湧現，且一個比一個具「表演」天分，一個比一個無恥醜陋。面對曝光，有人揚言無所謂，有人表示不怕處罰，有人直認自己素質低下。說到底，還是處罰力度不夠，無法起到有效震懾作用，就像當局早前對高鐵霸座男的處理方式，非但未能令其真心悔過，更遭對方拍攝視頻反嘲，寧不叫人羞憤？



而此舉更起到了反面教材作用，早前北京就有女大學生欲攜帶水果刀搭地鐵，遭拒後不但暴打警員，更笑言「最多拘留十五天」、「人生總要有第一次嘗試」，全不將法治放在眼裏，更有違規乘客狂言要捅死警察，到頭來當局還是行禮如儀，教育為主，簡直是在鼓勵作惡。是故重慶萬州巴士墮江事件之後，各地扯奪方向盤行為反而愈演愈盛，以身擋飛機門更加振振有詞，警方的「人性化執法」亦輻射至食品安全、假藥品、毒疫苗及眾多黑惡腐敗領域，令整個社會變得烏煙瘴氣，到處呈現不公義之事。



時移而治不易者亂，能眾而禁不變者削。新加坡的社會治安環境常為人稱道，很大原因就在於至今仍然保有鞭刑，而此舉卻被一些西方媒體批評為野蠻及不人道；所謂霹靂手段，菩薩心腸，放縱惡行就是加害善人，與沒有道德的人「坐而論道」毫無意義又費時失事；既無安良之法，治亂世惟有用重典。