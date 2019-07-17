產評：全球債務又衝高 聯手放水禍更深

正當金融市場憧憬環球央行聯手放水之際，全球最具影響力的金融業協會公布最新數字，明確警告債務已屆不可持續。長期而言，只會讓央行更難加息，只要通脹突飆，經濟就會立即崩潰，絕對不容忽視。



總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會（IIF），發表最新全球債務監察報告顯示，今年首季環球債務高達246萬億美元，按季暴增3萬億美元，使整體債務佔全球國內生產總值（GDP）比重衝上320%！其中，新興市場債務創新高，達69萬億美元，佔GDP比重216%，主要來自中國。根據統計，今年中國發債量佔所有新興市場的42%，單是中國企業的債務已增至近21萬億美元，致使中國企業債務佔GDP比重達155%，令潛在債務違約機會大大提高。



數據正反映全球債務佔GDP比重雖然在去年有所下降，但原來只是曇花一現，「債養債」不但沒有改善，新債反而又增多了。更重要的是，環球經濟增長並沒有按債務增長比例而增加，反映單靠印銀紙推升經濟的效用已愈來愈弱，預示着即使環球央行在不久未來聯手放水，對實體經濟的救市效果肯定不會立竿見影，只會即時催谷資產價格，加劇民怨，更何況債務龐大，央行覆水難收，未來極難大幅加息。簡而言之，就是貨幣政策即將被廢武功，這絕非危言聳聽，而是鐵一般的事實。



有大行預計，由於美國聯儲局本月底減息已板上釘釘，全球將有多達六個已發展經濟體，以及十三個新興經濟體，合共十九個地方會聯手放水，規模之大可想而知。事到如今，各國政府只能望天打卦，祈求通脹不要突如其來，否則央行被迫大幅加息，將頓時束手無策。可惜的是，貿易戰未解決、美伊局勢緊張、環球天氣異常、農作物蟲害擴散，加上非洲豬瘟肆虐，通脹確實有機會急速上揚。



更甚的是，目前除了央行放水外，全世界並不如○九年般因進入智能科技時代而引發前所未見的消費浪潮，「債養債」只是治標不治本，讓債務佔GDP比重繼續失控，只要有一所大型企業撐不住而倒下，其連鎖效應勢必拖累全球，情況一定較○八年雷曼兄弟嚴重。



總結來說，低利率極可能是未來的新常態，如今全球央行醞釀再放水，能藉着資訊優勢、大借平錢再「錢滾錢」的當然是大企業、有錢人，相信社會亂象只會惡化，後果堪虞。



