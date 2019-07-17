功夫茶：婦女能頂半邊天　支援不足也枉然

毛主席佢老人家幾十年前提出「婦女能頂半邊天」口號，估唔到今時今日香港，性別平等意識高漲，女性教育程度又高，居然仲有好多婦女焗住喺屋企做「煮飯婆」。鬼咩，呢個政府無能透頂，婦女就業要配套冇配套，要支援冇支援，莫講話能頂半邊天，就算曉飛都冇用喇！



講多無謂，數字最實際。立法會秘書處最新研究報告顯示，自一九九七到二○一八年嘅廿一年間，女性佔新增勞動人口嘅比例高達九成，帶動整體工作人口比例，由三成七增加去到四成五；廿五至五十四歲壯齡婦女勞動參與率，期間更加由近六成躍升至逾七成添。



數字表面亮麗，但原來實際上仲有近四十六萬壯齡婦女冇投身工作，原因諗都諗到亦鬼咁老土，咪就係阿媽要料理家務同照顧仔女囉！嗱，唔好講到整體社會經濟咁高大上，現代資本主義社會好現實，有錢嗰個講句說話都大聲啲，一個家庭最理想始終都係公一份、婆一份，否則嘅話臭男人分分鐘身痕！



當然喇，理想歸理想，現實歸現實，雙職家庭為事業打拚，化骨龍搵邊個照顧？香港地託兒服務嚴重不足，問題講咗N咁多年，勞福局局長羅致光舊年承認，日間育嬰園由廿幾年前超過千五個名額，縮水到依家得番七百幾個左右，家陣物色緊地方起幼兒中心「追落後」咁話。聽住先喇，官老爺夠話拓土建屋係施政「重中之重」啦，輪候公屋條隊咪又係愈嚟愈長。



唔怕貨比貨，最怕唔識貨，新加坡、南韓、日本等地鼓勵婦女就業，各出奇謀。好似新加坡咁，職業女性嘅託兒費用，政府照起一半不特止，同時仲可以申請高達五萬蚊坡紙嘅減稅。咁都未算吖，人哋外國平均一個照顧員照顧三至四個小朋友，香港嘅比例就高達一比八。同人唔同命，同遮唔同柄，香港婦女唔恨得咁多喇。



冇錯，加強託兒支援可能遠水難救近火，但唔代表特衰政府官僚可以翹埋雙手，關人個關。最簡單一樣嘢，家陣好多雙職家庭都會請外傭照顧小朋友，問題係外傭質素參差不齊，借大耳窿虐兒大肚長期病患乜都有，最慘係部分外傭輸出國郁吓吊高嚟賣，唔係威脅減少輸出就係多多要求，僱主變相畀人鍊住要害。本地僱傭就唔同嘞，大家同聲同氣知根知底，最盞鬼係唔使解決住屋問題，老婆最贊成。政府點解唔考慮吓加強宣傳兼夾同培訓機構合作，逐步以本地女傭取代外傭呢？



嗱，咪話功夫茶唔警告，特首身為女性都唔正視問題，遲早唔止𡃁仔銀髮族上街，千千萬萬姊妹們都要反你枱吖！