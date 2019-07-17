黎智英在美國說香港或會出現「六四」情況，這是他的預告，表示他在香港推動的示威與暴動會走上這條路，這也是他在發動的戰爭的目標。



美國在香港有諸多利益，企業（特別是金融企業）通過香港在中國內地和東南亞有廣大的投資，此所以美國企業在港成立的企業和地區總部數目超過其他國家，僅次於中資企業。更重要的是，香港是美國在中國、東亞、東南亞的情報樞紐和中心，若失掉香港，要重新部署並不容易。



而香港作為中國最發達的城市，「一國兩制」的政治試驗，卻同時是最反共反中的，正好給美國挾此以掣肘、威脅中國。美國不會放棄香港眾多的政治、經濟和金融的巨大槓桿作用而毀香港於一旦，因而美國的企圖是藉「顏色革命」來奪權，而不是在香港製造「六四」事件來使中央政府出兵鎮壓動亂，實行戒嚴，追逃犯（後者當然也包括美國在香港的特務與線人）。



然而，對於黎智英及其同路人，卻沒有美國的大戰略，其中夾雜着他們對中共和中國的個人仇怨，由仇怨心理發展出來的毀滅破壞意欲。



美國只是要動亂，他們則推無知盲目者去赴死做「烈士」。美國要動亂是有收有放，方便與中國政府的談判，他們則不顧一切，一往直前，不達目標不停止，而他們的目標便是通過動亂製造傷亡，也迫使特區政府手忙腳亂，不知所措地讓他們乘亂把動亂擴大，製造香港的社會與政治失控，使中央政府不干預便沒法制止動亂。到了這個階段，他們後繼之力是在內地特別是與香港毗連地區把動亂伸延，也誘使美國出手，在內地製造更大的動亂，讓香港的「六四」火燒北京。



或許我們沒有真憑實據，但黎智英等人會把他們合謀的憑據公開出來讓社會有真憑實據？他與美國的關係，他與泛民等的關係，他公開宣戰，便足以證明他的政治企圖。等待真憑實據的人，是政治無知，以為大國博弈，政治上搞陰謀詭計的人都像他們一樣幼稚，把證據到處張揚。



掌政府的要有風險評估、要有危機處理方法、要有廣泛搜集和分析情報的能力和機制。特區政府在英國培訓的政務官主政下，這一切都沒有，殖民地時代這一切都是由英國緊緊掌握，香港的政務官不知道，而由不知道便以為沒有和不需要有，致使美國勢力和黎智英等的影響在香港膨脹，造成今天的困局！黎及其同路人要在香港製造「六四」，政府便要針鋒相對地打擊他們的企圖，而不是退避，放棄執政，為其所挾持。