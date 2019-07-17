香江反對派政客皆愛講歪理邪說、胡攪蠻纏、顛倒黑白、混淆視聽，以此煽惑他人，製造混亂乃至動亂。今次反修訂《逃犯條例》風波出現連串暴亂，使用暴力的程度和破壞性前所未有，一些壯漢和年輕人淪為暴徒，嚴重觸犯刑律，受到各界嚴厲譴責，他們的暴力行為可說是非黑白、清清楚楚，犯法就是犯法，不容抵賴和狡辯。



然而，厚顏無恥的反對派政客，卻大施「化腐朽為神奇、化犯罪為立功」的伎倆，他們不能抹殺暴力行為實屬犯罪事實，卻開口閉口這是「行為過激」、是「官逼民反」、是「只有暴政沒有暴亂」、是「為了爭取民主而戰」、是「為了令香港不被赤化」、是「為了保衞香港人的自由」、是「得到香港市民的同情和支持」……說來說去，還是煽動「佔中」、「旺角暴亂」時鼓吹的「違法達義」那一套，他們拚命美化吹捧違法暴力，無非是為了繼續煽惑他人暴動。



人們要問，這些反對派政客如此賣力的為暴力唱讚歌，他們自己為甚麼不身體力行呢？為甚麼不衝鋒在前、戴頭盔、蒙口罩、大打出手、「奮勇向前」呢？為甚麼不砸爛幾件公物以示「戰功赫赫」呢？這樣做，不是在「為理想而鬥爭」嗎？不是「十分高尚，可歌可泣」嗎？不是能得到「市民支持」，一夜之間撈到更多選票嗎？這麼「偉大」、「光彩」、好處多多的事情，他們為甚麼不「勇於踐行」呢？是不是太傻太愚蠢了呢？他們是不是在「發揚風格」，把「建功立業」的機會「讓給年輕人」呢？



不，他們一點兒不傻，一點兒不笨，更不是要「發揚風格」，讓出「功業」，他們非常清楚暴力行為在任何時候、任何理由下都是違法，都要受到法律懲處，他們可不想為了一時痛快觸犯刑律、作奸犯科、蹲班房、留案底、丟了議席或影響參選，這樣那就太得不償失啦！精人出口，笨人出手，違法亂紀的事情還是煽惑他人「代行」最好。自己戴頭盔怎比得上讓人當炮灰？他們一點兒不傻不笨，他們多的是虛偽和陰濕，忽悠他人犯法，自己獲利！