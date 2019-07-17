不妨想像一下，如果有示威者被警察襲擊或咬斷手指，反對派將會如何興師問罪？外國傳媒又會如何大做文章？現實中沒有如果，真正被襲擊被咬斷手指的是警察，而不是示威者。於是一切似乎變得理所當然，警察好像活該被打似的。反對派對血腥暴力行為沒有譴責半句，反指警方蓄意挑起衝突，以包抄、圍捕策略「驅趕」示威者，製造室內騷亂，警民被迫在商場困獸鬥，令無數享受天倫樂的家庭受驚，部署極其荒謬愚蠢，他們對此表示痛心疾首云云。



無恥的政客見得多，還沒有見過如此不要臉的。全世界都看到那班暴徒好像吃錯藥似的，刻意製造騷亂，歇斯底里襲擊警察，反對派還在睜眼說瞎話，臉皮實在太厚了。他們沒完沒了地遊行鬧事，部分政客甚至指揮及參與暴力衝擊，搞得香港雞犬不寧，到底是誰挑起衝突？誰破壞無數家庭的天倫樂？誰最應該痛心疾首？



難怪有人說，無知者無畏，無恥者無敵。青少年胡攪蠻纏，還可以推說狂妄無知，反對派政客公然顛倒是非，除了用厚顏無恥形容，實在找不到其他用語。暴徒衝擊立法會，他們批評警方擺空城計；暴徒搗亂商場，他們又指警方部署荒謬。這班無恥者強詞奪理，捩橫折曲，簡直比黑社會更野蠻、更無賴。盜亦有道，黑社會有時也會講點道義，反對派政客卻連最基本的人性和道德也喪失，他們還算是人嗎？



正是因為反對派妖言惑眾，香港才會淪落至此。有班所謂「銀髮族」不甘寂寞，發起靜默遊行，要求政府撤回修例、撤銷檢控被捕人士、立即停止搜捕、成立獨立調查委員會徹查警民衝突等等。這班老人具有豐富人生閱歷，理應懂得分辨是非，為何竟也顛三倒四？看來不僅僅是世道人心壞了，而是整個社會病入膏肓，人心染上政治病毒，導致道德淪落、良知殘缺、心理陰暗、是非不分，這才是最最可怕的事。