一間外國投資管理公司日前發表報告，預計三至五年內全球極有可能出現經濟衰退，並警告「這是一個時代的終結，正在進入破壞的時代。」



香港今個夏天正是這句話的寫照。



自六月反修訂《逃犯條例》遊行示威爆發連場暴力衝突，來港旅客急劇減少，重挫本港市道。零售及餐飲業上月整體生意額下跌超過一成，位於遊行地區的商店更跌兩成五。其中珠寶首飾業上月生意額損失近七億元。旅遊界議員估計沙田遊行爆發激戰後，本月訪港旅客跌幅會較上月更為顯著，酒店業或需降價救亡。



暑假本來是內地客來港購物的旺季，現在示威遍城，部分更加針對內地人，充滿敵意。既然來港不受歡迎，同胞也不會貼錢買難受。內地官媒評論警察斷指事件，形容為羞辱，警告本港最終會因此失去競爭力。



特區政府又如何應對經濟危機呢？財政司司長陳茂波稱未來會加強在國際上推廣香港，令國際對香港有全面及正確了解。遲做勝過沒做，後知後覺總好過不知不覺，然而這些工作實來得太遲了，洋奴漢奸像黎智英等人早已不斷到海外唱衰香港，甚至要求施壓制裁。外國傳媒又特別喜歡報道香港混亂情況，報憂不報喜，醜事傳千里。反中亂港勢力齊齊發功，東方之珠變了動亂之都，一般遊客安全至上，對香港充滿戒心。



某些好事之徒戲言以毒攻毒，將錯就錯，把遊行示威當作新特色，吸引另類遊客來港冒險。對這些黑色幽默真是笑不出，熱愛香港的市民心中只有悲涼，即使是身處攝氏三十多度的酷熱天氣，仍然感到一片寒意。現下不只是青年湧上街，甚至是上了年紀的銀髮族也請願遊行。亂象長此下去，勢必影響整體市民生計，香港從政治崩壞蔓延至經濟，從根基爛至花葉，剝奪各行各業努力成果，最後長出黑紫荊，任人採摘，不值一文。