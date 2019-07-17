以林鄭月娥為首的特區政府缺乏管治的正當性，更遑論可以力挽狂瀾，撥亂反正。



日前沙田新城市廣場的警民困獸鬥，警怨民怨一起爆發，「怨怨」相報之後，矛頭已直指特區政府。警察隊員佐級協會七月十四日發聲明促請警務處處長盧偉聰及管理層必須確切保障執勤警員的人身安全及心理健康，除非管理層有信心其戰術及裝備等條件，能確保執勤人員在行動中的安全，否則不應指派人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤；如果情況持續沒有改善，協會將會徵詢律師的意見，尋求能夠更有效保障人員安全的方法。



這是警察隊員佐級協會延續早前認為不應由警隊代政府承受民怨的說法，批評高層置前線員警於險境，甚至質疑警隊管理層處理示威行動的決定，網上最近亦流出不少警察家眷唾罵警方高層的語音片段，前線員警的怨氣和不滿於焉可見。



「神隱」多日的特首林鄭月娥，七月十五日下午在保安局局長李家超陪同下，前往大埔那打素醫院探望受傷的警員，更主動向在場記者發表講話。她表示：「我今日和保安局局長來到那打素醫院，探望昨天在沙田的示威遊行之後發生的暴力衝突中受傷的其中三位警隊同事。在這件事裏遇襲受傷的警務同事超過十位，目前為止還有六位留醫，在這間醫院有三位，他們的情況是相對穩定；另外有三位在另一間醫院，可能稍後亦要進行手術治療。我們來當然是感謝我們的警務人員走到最前線維護香港治安，他們盡忠職守，而且非常專業、克制，但竟然受到這些暴徒，我覺得真的可以形容為暴徒，肆意襲擊，大家在昨天的新聞報道應該看得很清楚。」



林鄭的惺惺作態無非是轉移視線，甚至希望藉着警民衝突有警員受傷扭轉民意。林鄭高調到醫院慰問受傷警察，並指傷警者為暴徒，只不過是一場以撐警察為名的「公關騷」。網上有傳言說林鄭蓄意讓警民對立不斷升級，「期待」有警員在衝突中重傷甚至死亡，令民意逆轉，政府可以反撲。傳言「查無實據，事出有因」，不少前線警員及其家屬會萌生有這種「陰謀論」並不奇怪。警察隊員佐級協會針對新城市廣場事件中有警員被圍毆而發出的聲明，「遣詞用字」似乎也有所「暗示」。



林鄭撐警「公關騷」無法紓解警怨，但是高調渲染示威者的「暴行」，無異是煽風點火，令將會持續出現的反政府示威發生流血衝突，甚至有人傷亡機會升高。莫非這就是林鄭月娥期待出現的亂局？如果真有這樣的「盤算」，那就何止是用心可誅！