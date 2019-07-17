反對派講一套做一套早就不是新聞，別看他們個個言必言論自由、新聞自由，擺出道貌岸然的模樣，其實「有佢講、冇你講」才是他們真性情。沙田反修例遊行掀起個多月來最可怕的腥風血雨，落單警員被暴徒打至奄奄一息，有警員更被咬斷手指，任何有良知和珍惜香港法治的人，都不可能不感到痛心疾首。



然而，無綫電視記者不過問立法會議員毛孟靜對警員被打有何看法，毛即發難質問記者隸屬何間傳媒機構，知道是「非我族類」即變臉，拍枱回應「泛民不與暴力割席」後大罵記者再拂袖離去。一節見則百節知，這就是反對派所謂的新聞自由、言論自由了。說穿了，有人以為現在形勢大好，又以為攻擊被視為染紅的傳媒能討好網民，於是連遮羞布都不要，撕破臉皮大鬧記者。



這就是本港反對派的質素了。為了政治利益、為了選票無所不用其極，他們所謂的自由民主只限於「自己友」享有，不同政見或立場人士的自由民主，不僅不應享有，更要千方百計打壓抹黑和噤聲。類似事例屢見不鮮，例如他們高談闊論警方掌有公權力，應該打不還手罵不還口，任由示威者為所欲為，否則就是濫用警權；但對於自己身為議員，同樣享有很大權力卻出口打壓記者，又變成理所當然。總之，公我贏、字你輸，自己就是真理道路生命，別人則是滿口歪理，這種人一旦當權，就是香港最黑暗的時候。



同樣虛偽的還有香港記協。對於電視台記者被議員拍枱開罵，記協何曾發過半句批評？反觀警方執法則備受針對，記協更發起「新聞界黑衣靜默遊行」批鬥警方。所謂刀劍無眼，面對失去常性的示威者，場場硬仗，警方難以兼顧記者感受是否罪無可恕？當然，為了助長反對派挑起的仇警情緒，幫主子漢奸黎實現奪權大業，作為漢奸黎豢養的一條走狗，記協出力討好主子自是不足為奇。