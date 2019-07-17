本欄常說香港特區的命格火旺，赤君當令，烈燄騰空，所謂「落地喊三聲，好醜命生成」，故回歸後的港人性情大變，動輒激情，此所以香港成了一本難讀懂的書。



一九九七年之後，筆者便經常寄語身邊的年輕人，在五行火旺木焦的環境下，每一個人都容易因頭腦發熱而表現過度激情，判斷也容易有偏差，這或許是回歸後港人的共業所致。但沒所謂，既來之，則安之，只不過我們在起心動念時就要多警醒自己，我這刻的想法是否肯定正確？我做的事是否必然恰當？愈是容易激情，愈要提醒自己冷靜客觀。



大眾因一時熱情而做的事，不一定是對的，文化大革命時期的群眾比今日香港狂熱十倍，事後卻證明，當時很多人的想法、做法都是錯誤。你和我身處於香港特區，氣運異常火燥，人心動盪不寧，我們又豈敢肯定自己的判斷一定正確呢？香港人很喜歡Beyond樂隊的名曲《海闊天空》，但真要海闊天空，往往就得先退一步。



譬如政府想修訂《逃犯條例》，那未必是甚麼洪水猛獸，中國過去從外地引渡回去受審的案例中，幾乎就沒出現過冤獄，香港人即使不同意修例，也沒必要以死相搏吧。選擇以身相殉者，恐怕正是太受特區的氣場左右，以致頭腦過於發熱了。



香港警隊是世界上其中一群最文明的執法者，樹大當然有枯枝，但你單是因為偶爾出現執法過嚴的事例就無限上綱，仇視所有警察，這可能也是「燒壞腦」的表現。在美國，如果有警察被咬斷手指，恐怕早已拔槍將對方射殺了，而我們的警員也只是拾起斷指去求助而已。



我在此更要鄭重提醒示威者們，香港警察也是香港人的一部分，他們也受着熱燥氣場影響。你們別把警隊再逼向邊緣，他們畢竟擁有武力，被逼得緊了，惱怒起來，對香港不會有好處！