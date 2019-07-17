近一個月以來，反修例遊行已變成暴力示威，警民衝突，沙田新城市廣場的「困獸鬥」，遺下大量血漬及凌亂雜物，令人觸目驚心！而更令人深感不安的是，「日日有示威，天天有遊行」，接着各區的遊行示威仍然陸續有來，名目儘管不同，而目的卻只有一個，就是暴力抗爭，誓要「搞死香港」！



「示威惡晒，政府廢柴」呢八隻字道盡香港目前的困境，儘管特首林鄭月娥出來譴責暴徒，並重申「自己有擔當、有熱誠繼續服務香港」，可惜吖，一個曾經「好打得」嘅人卻遇到最棘手嘅政治危機，而她麾下的管治班子，眼見香港目前危如累卵，三位居高位的司長張建宗、陳茂波、鄭若驊但知「網誌論政」，尤其係嗰位一身醜聞、屢放生漢奸黎、更淪為其司法保護傘嘅律政司司長鄭若驊，在網誌廢噏「立法建議都是決策局提出，由律政司協助完成立法程序」。



喂！政府修例失敗，作為律政司司長的你，事前沒有盡力解釋有關修訂《逃犯條例》的各項疑慮，事後又一味卸膊龜縮神隱；此次政府修例兵敗如山倒，若根據民望長期「墊司底」嘅鄭若驊「邏輯」，決策局亦即保安局要負最大責任，而你就可以逍遙事外？一個人可以無恥到如此地步，又真係點到你唔服？香港法治淪亡，社會治安崩壞，鄭若驊可謂難辭其咎，佢一日唔落台，香港只會死多兩錢重！



經歷沙田遊行示威血戰一役，應晒今年農曆大年初二沙田車公廟，地區人士為沙田求得之第八十二號下籤：進退難為無定處，恐防患禍與災殃。事實上，林鄭若不求變，任由警民長期對抗，香港局勢再惡化下去，除了民生凋敝，經濟重傷，百業陪葬，長期社會動盪，不啻削弱香港的競爭力，更隨時引發走資潮。此外，中央及特區政府若然看不清誰是敵人誰是朋友，依然庇奸護淫，一錯再錯，坐看一國兩制荒腔走板，不敢奮勇揮起金剛棒驅妖霧伏邪魔，香港大鑊！