據報道，有示威者號召同黨到油塘建所謂「連儂牆」，號召要「貼爆」油美苑紀律部隊宿舍。有當區居民發現有可疑男子在屋苑對面的馬路，使用長鏡拍攝出入屋苑的住客，懷疑正針對警員及其家屬進行「點相」；有人稱發現有黑衣人試圖潛入大廈，爬上高翔苑高麟閣一樓簷篷，在警員到場前逃之夭夭；更有人在網上公開其中十座大廈的大閘密碼，企圖登樓貼紙，以挑撥現役、退休警員及其親人。



警方指，張貼有關單張和海報可能干犯《個人資料（私隱）條例》第六十四條，即披露未經使用者同意而取得的個人資料，而張貼有關單張或涉犯《刑事罪行條例》第二十四條禁止某些恐嚇作為。



個人私隱專員早前對警員的個人資料被張貼在公眾地方一事作回應，指若收集及披露個人私隱資料以達到欺凌、具煽動性和威脅的不法目的，即屬犯法、不公平及違反《個人資料（私隱）條例》和其他有關法律。



這些貼紙不少涉及警員的個人隱私，而公開紀律部隊宿舍大閘密碼等刻意挑起衝突的行為，不但屬違法，更逾越了道德底線。至於潛入紀律部隊宿舍進行挑釁，更嚴重威脅紀律部隊人員及其家人的人身安全，令人擔心。



筆者強烈譴責「貼紙黨」的挑釁行為，其公開警員隱私、抹黑及發布「仇警」言論的大量貼紙，是赤裸裸的言論暴力，已經超出言論自由。



「貼紙黨」遍地開花，暴力行徑蔓延各區，造成多宗衝突事件。這些非當區居民的「貼紙黨」，均是事先準備大量貼紙，然後霸佔公共場所牆面進行張貼。其實很多市民都對暴力行為「搞到我屋企」十分反感，忍無可忍之下，才會與示威人士發生衝突。



筆者提醒各區市民切勿上當，這些示威者的目的，就是要不斷挑起事端、挑起衝突，劍指區議會選舉。