去年，港區婦聯代表聯誼會對全港婦女生活滿意指數進行調查，發現在「工作及其環境」項目得分偏低，反映女性在相關方面未能獲得足夠的支援。事實上，對於家中有孩子的婦女來說，尤其是基層婦女，兼顧內外的辛酸是值得社會關注。



自回歸以來，香港婦女地位逐漸提高。在政府的諮詢架構中，婦女委員的比例近年已提升至三成，突出當局重視聆聽女性聲音。另外，專業工種內的性別差異，已較數十年前有顯著的改善。舉例來說，香港執業律師及會計師的男女比例均是各佔一半，顯示男女考取相關資格的機會接近均等。然而，政府仍需對基層婦女及單親媽媽的支援工作多加努力。



要真正做到關心婦女權益，並能釋放她們的勞動力及才能，當局還有多項措施可以實踐。在客觀條件下，婦女會較男性適合照顧孩子，因其存有天然母性及溫柔的特質，卻因而容易被標上「家庭主婦」的刻板印象。於現代香港社會，若然有婦女因為需要照顧孩子而無法工作，將會是一個沉重的損失。故此，強化現行的地區託兒服務，理應是當局值得下工夫的政策。



現時，當局透過資助非政府機構提供幼兒照顧服務，對象包含不同年齡階段的兒童。然而，受限於不同機構的位置，該等幼兒中心在全港的分布相當不平均，致使部分家長需要「跨區」託兒，間接增加每天交通和時間的成本。與此同時，對於部分學童來說，每天長時間浪費在交通運輸上，亦使其難以順暢地完成家課，影響其學習的連貫性。就此，當局在新增託兒名額時，不妨深入考慮更適合的地理分配。



另外，現時照顧幼童的人手比例亦是相當落後。根據當局的規定，一名職員不能同時照顧多於八名兒童，但如此一比八的比例，相對其他已發展地區來說，是一個滯後的安排。舉例來說，南韓的比例為一比三，澳洲則為一比四。當一名幼兒照顧員忙於工作時，可能會對某些兒童造成忽略，實乃各位家長不容樂見的事情。



事實上，去年的施政報告提出改善幼兒中心的人手，將會逐步提升比例至一比六，但問題又會是難以聘請人手。當局指出，一直在與不同的大專院校探討開展更多幼兒工作員或主管的課程，但仍是難以吸引新人加入。長遠來說，當局可以就幼兒託管業制訂專業階梯，提供不同層級的證書課程，增加行業在公眾人士及家長的認受性。此舉將有助從業員更有利地爭取更高待遇，同時亦可提升業界的專業素質，為幼童提供更適合的託管服務。



當然，僱主也能充當一定的角色，為婦女僱員提供「家庭友善」的安排，例如合情下的彈性工作時間、居家工作或提供哺乳設施等，都能為有孩子的婦女帶來方便。從另一角度來看，種種措施皆有助增加員工對公司的歸屬感。



我們相信，婦女是香港社會重要的組成部分，亦是香港的寶貴人力資源。只要有周全的政策配套，必定能讓她們發揮所長、貢獻社會。