功夫茶：走入群眾大隻講　第一大黨又如何

反修訂《逃犯條例》一役，港府兵敗如山倒，而作為立法會擁有最多議席、號稱第一大黨嘅民建聯，亦成為大輸家。鬼咩，家陣做咗「尊貴議員」，個個身光頸靚，成為精緻骨瓷，點會記得佢哋要「真誠為香港」嘅初心吖。回歸廿二年，民建聯頂多保皇有功，卻未能為蒼生說人話、做實事。



毛澤東佢老人家一早已告誡過大家，群眾才是真英雄，群眾嘅眼睛係雪亮嘅。民建聯個名，改就改得好聽嘞，不過咁多年過去，你有幾何真正見到佢哋「從群眾中來，到群眾中去」？有幾何為民發聲、為民開聲？



呢嗱，都話時間係最好嘅照妖鏡，一場反修例政治風暴，凸顯民建聯只為自己未來嘅區議會選票、立法會選票計算，不惜與政府割席；民建聯主席李慧琼更曾經貴為行會成員，佢未能領導黨員齊齊企出來，是其是、非其非，為政府出謀獻策，為亂世挺身而戰，反而怯於反對派嘅淫威，閃閃縮縮，未戰先敗，未打先降，咁樣嘅第一大黨，連政府出事都幫唔到手，黨員更有籠裏雞作反者，咁就難怪有機構調查發現，市民對大部分建制派政團嘅支持度大跌，而評分下跌最多嘅就係民建聯喇！



正所謂，「為國為民，俠之大者」，民建聯打正旗號為中下階層謀福祉，過去六、七年香港地發生咁多社會大事，期間又係佔中，又係旺暴，民建聯又做過啲乜呢？



例如今次嘅反修例風暴，但見反對派議員穿梭各遊行場所，縱橫各示威險地，撈晒政治油水，出盡風頭。冇錯，即使反對派為吸睛為選票，都叫做出吓汗水、交足功課啊！而民建聯就全部變成佛系信徒，不為國，亦未能為民，做咗縮頭烏龜，懶到出汁，有冇搞錯？



阿哥，今次反修例引起嘅軒然大波，已有四人「死諫」而犧牲寶貴生命，你可以話佢哋太激進，甚至話年輕人太唔珍惜生命，之但係人命關天，反對派政客即使真心也好，做戲又好，起碼表達咗對年輕死者嘅哀傷！而你哋竟然一個都冇走出嚟弔唁，連對死者家屬慰問幾句都慳番，咁唔係叫做失禮係乜呀？如何與「民」建「聯」之有哉呢？



家陣政府面臨空前嘅管治危機，示威、毒禍、假難民潮等惡瘤齊發，尤其係假難民禍港殃民，民建聯雖有發吓聲，都不過係點水蜻蜓，有冇真正落力為港，又點呃到群眾雪亮嘅眼睛？民建聯再「大隻講，口爽爽」，淨係識坐享其成，有負市民期望，到時大勢一去，功夫茶亦只能學魯迅嘆句：「哀其不幸，怒其不爭」，講完！