神州觀察：扶貧路直通豪宅　民生項目不惠民

內地扶貧領域亂象層出不窮，部分地方扶貧不僅淪為扶貪，更劫貧濟富；河南鄭州一條政府動用千萬元扶貧資金修建的扶貧開發路，受益者竟然不是貧困民眾，而是一個規模達到萬畝的高檔別墅區。



鄭州市上街區五雲山別墅區日前被揭發以生態建設、扶貧開發為名，大建獨立別墅群，同時建有國家明令禁止、嚴格控制的跑馬場、高爾夫練習場，政府規劃的五雲山市民公園、觀光農業園不但沒有興建，反倒變成了富人們的「私家地」。最驚訝的是，當地政府前年動用上千萬元扶貧資金建一條扶貧開發道路，當時項目介紹是「方便附近村民出行，帶動就業」。然而，這條「扶貧路」卻直通別墅區，民眾若非「會員」和「業主」，還不能隨便使用這條道路上山。



事實上，中央早在○三年就已發布通知，停止別墅類用地的土地供應，○六年已禁止建別墅並全面整治。據報五雲山別墅區八年前就曾被國土部掛牌督辦，要求整改，更有官員因此遭到黨政處分。當地政府應非常清楚五雲山別墅區是違建項目，因此才會偷樑換柱，以「扶貧開發」名義建別墅區。尤其是，在中央三令五申對挪用貪污扶貧款行為嚴懲不貸的背景下，當地政府仍將手伸向脫貧攻堅的保障錢、貧困村民的救命錢，為富人區修路，原本中央惠及民生的德政，到了地方竟變成了失民心的敗政。



類似上述以扶貧名義官商勾結斂財的亂象，相信各地都普遍存在，當局或有必要在全國範圍內組織大排查，不僅要徹查違建地產項目，亦要徹查各地扶貧項目的真實性及扶貧資金的確切去向。



五雲山是傳說中女媧煉石補天、嫦娥奔月之處，惟女媧、嫦娥也不能阻止故鄉的好山好水被權貴獨霸。但凡名山大川、生態湖泊周邊，都修建了不少別墅豪宅，本屬於全體國人的風景名勝變成權貴獨享之地，優美的自然環境成了待價而沽的「商品」、富人的「私產」。



近年來，雖然中央不斷強調「綠水青山就是金山銀山」，更將生態文明建設寫入黨章國法，惟各地削山毀林建別墅、圍湖造壩亂開發等現象從未停止過。自從去年揭發秦嶺違建別墅事件後，各地相關違建醜聞也愈揭愈多，可見當局所謂的整治力度何其乏力。



當今神州，達官貴人有權有勢佔山圈地，貧苦百姓走投無路求助無門；悲哀的是，在中國西部和偏遠山區，至今還有很多兒童上學難，每天不是溜索過江，就是涉水過溪，甚至登天梯、越山峰，上學之路成為驚險之旅，當這些無路可走的貧困孩童用生命賭明天之際，地方政府卻在用修建扶貧路的資金在為富人修路，令人氣憤之餘，只能無語！