正論：人事更迭易　兩制不變難

一子錯，滿盤皆落索。反對派藉修訂《逃犯條例》掀起的政治惡浪沒完沒了，發展至今，更是區區有遊行，處處有衝擊，日日有示威，香港無日安寧。歸根究柢，港府剛愎自用，高官失職瀆職，成為修例兵敗如山倒的主因，但中央對港機構錯判形勢，掉以輕心，同樣難辭其咎。



反修例風暴觸發的民憤已持續燃燒一個多月，反對派依然不肯鳴金收兵，亂象不見盡頭，昨日又有所謂的銀髮族遊行，周日民陣又發起爭取成立獨立調查委員會遊行，未來還有多個地區遊行，簡直是一波未平一波又起。到底示威浪潮伊於胡底，沒有人能夠回答，港人的無力感、窒息感卻日甚一日，愈來愈多人疑問：中央為何見死不救？



回看整場動亂，自今年二月保安局提出修例以來，港府便多次錯過回應民意的機會，為反對派送上攪局的子彈。特首林鄭月娥過於輕敵，主事官員尤其是律政司司長鄭若驊玩忽職守，沒有做好解釋工作，這些都是修例失敗的根本原因。更令人不安的是，衝擊遍地開花，愈來愈暴力，整個社會陷入前所未見的大混亂。作為中央在港「收風」的機構，有沒有正確研判形勢，有沒有如實向中央反映民情，成為關鍵。



很可惜，中央對港機構跟林鄭一樣漫不經心，遠遠低估反對派的動員能力和瘋狂反撲的決心，更沒有料到外部勢力與反對派勾結已到了如入無人之境的地步，還拍胸脯對中央說林鄭政府「搞得掂」、「做得好」、「無問題」，結果如何，有目共睹。修例一經反對派及其喉舌妖魔化，挑動港人恐共仇共情緒，加上外部勢力裏應外合，港府長期施政不得民心，終於演變成回歸以來最大的管治危機，一發不可收拾。



事已至此，中央插手也不是，不插手也不是，可謂進退兩難，對港府和相關機構的不滿可想而知。有指中央直接派員來港收風，最新取態是不會與反對派正面交鋒，讓示威者盡情發洩，鬧到無可再鬧，鬧到主流民意煩厭，就會自然死亡。情況就如法國黃背心運動，由去年底爆發至今，示威規模雖然一時無兩，但一樣逃不過盛極而衰的定律，現在即使仍有人每星期走上街頭，聲勢已大不如前，不足為患。



誠然，爛攤子是港府及中央對港機構因誤判形勢而搞出來的，好應該自己執手尾，但這麼一鬧，香港元氣大傷，代價實在太大。中央即使不直接出手，也要在背後做工夫，而重整人事布局便是應有之義。據知，中央評估後認為香港局勢將於今年稍後時間回復平靜，屆時就會着手整頓對港機構的人事架構，現有的朝廷對港大吏將被調走。問題是，對港機構重整易，一國兩制重建難，港府三權淪陷，警權淪喪，法治崩潰，經濟受創，反對派氣燄囂張，人心愈走愈遠，中央難道也可視而不見、見而不理嗎？



當年鄧小平提出「一國兩制、港人治港」方針，無疑是偉大發明，一來確保香港繁榮穩定，二來藉此垂範台灣，為日後兩岸統一奠下基石。無奈事與願違，一國兩制荒腔走板，港人治港變質變味，偉大發明淪為失敗垂範。一國兩制不但未能凝聚人心，反而成為反華勢力的橋頭堡，香港作為垂範台灣的意義可說完全喪失，民進黨固然不要，國民黨同樣不接受，甚至連香港年輕一代都不認同。時代在變，人心在變，世上萬事萬物從來沒有永恒不變，「五十年不變」同樣不會是鐵板一塊。人們也該思考，一國兩制是不是已到了非變不可的時候。



在反對派和外部勢力步步進逼之下，自詡「好打得」的林鄭尚且被打到奄奄一息，萬一換上一個「不打得」的人當特首，香港肯定只會加速死亡，更何況今時今日還有沒有人願意走入「熱廚房」都成疑問。倘若換人不當，政府只是臨時拉伕的暫管政府，香港跟無政府狀態沒有分別，會否亂上加亂，不能不令人懷疑。故此，特首是否更換還是其次，一國兩制何去何從才是大事。非常時期用非常手段，該出手時就出手。三年後就是中共二十大，被視為中國大變之年，既然國家主席不得連續任職多於兩屆的條條框框也可打破，一國兩制為甚麼不能改變呢？



不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。香港人事布局關係到一國兩制的未來，而一國兩制是大變、小變還是不變，更關係到國運港運。這一切預料二十大前必有分曉，人們不妨拭目以待。