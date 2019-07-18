世界視線：伊朗油輪借箭　外長講多錯多

一艘報稱屬於阿聯酋的油輪在伊朗南部對開海域失聯，未搞清楚前，美方就指摘伊朗極有可能扣押油輪，因為附近就是革命衞隊的基地。然而峰迴路轉，伊朗及後澄清，由於該艘油輪出現故障，才派遣拖船施以援手，反摑了誣陷者一巴。



事件還有出奇之處，阿聯酋始終沉着應對，沒有配合美方大做文章。當外媒求證事情真偽時，官員卻回答「油輪既不是阿聯酋所有或經營，也沒有攜帶阿聯酋人員」，特意撇除關係。這是否意味着阿聯酋正打算與美疏遠，作壁上觀？美軍固然有實力在波斯灣打一場勝仗，卻必然是一場慘勝的仗，最慘者莫過於周邊國家直接面對戰火摧殘，而美軍只不過在阿拉伯港派機丟幾個炸彈而已。阿聯酋為免杜拜和阿布扎比淪為炮灰，避免與伊朗交惡，實屬明智之舉。



波斯灣正被層層濃霧籠罩，看不清敵方動向的情況下，美方只好萬箭齊發試探伊朗虛實。國務卿蓬佩奧向外界放風，稱伊朗人說已準備好就導彈計劃進行談判，並說消息是在近幾天傳出的，「我們將有機會談判達成一項協議，阻止伊朗獲得核武器」。然而，他似乎忽略了伊朗外長扎里夫正身在紐約，又或中了德黑蘭的圈套，伊朗特派團很快就和美國傳媒表明絕無此事，指伊朗的導彈在任何情況下都不會與任何國家談判，令一線曙光幻滅。



姑勿論背後發生甚麼，結果就是美方失去威信，伊朗強硬不屈服的態度，反襯出美方正在軟化和退縮。不過，問題的源頭極大機會在扎里夫身上，事關他在蓬佩奧發言之前，曾與美媒透露很有可能與美方談判導彈問題，幾個小時之後卻翻臉不認人，特別譴責美媒曲解他的意思，抽離語境和前提，扭曲他的說話──原來是蓬佩奧錯信他片面之詞，太心急出來宣布「爭取成功」。



德黑蘭透過特派團重申官方立場，明言扎里夫的說法只屬假設，變相架空了外長。最高精神領袖哈梅內伊一向主張絕不讓步，聽到蓬佩奧這麼講，定必問罪扎里夫為何自把自為亂帶風向。扎里夫如此火速地收拾爛攤子，反映他承受極大的下台壓力。