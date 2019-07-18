一些人質疑香港的「顏色革命」，認為沒有真憑實據。可惜，這是小孩子的爭辯方法，不是國與國涉及國家利益、外交情報對抗的情況。



說真憑實據，香港這些人說的有關所謂「送中」的種種恐懼，還不是全無真憑實據？說中共政權怎樣，都是歷史，也沒有確鑿的證據，怎可證明中共政權今天還沒有改變呢？改革開放四十年，內地早已天翻地覆，怎會沒有改變呢？



中共政權不可信任，這些人又為甚麼相信美國呢？一九七九年以來，中國從未參與過戰爭，美國卻不停地發動戰爭，侵略他國。而維基解密也揭露出美國的情報系統不停地監控世界，包括盟國的元首。這些不是證據嗎？美國說的一切都可信，連總統特朗普每天的謊言都可信，中國說的都不信，這是不理智的雙重標準。



香港的「顏色革命」不是沒有證據，不少組織收受美國政府直接或間接的政治資助，黎智英對泛民主派等人的直接資助，鄭宇碩電郵中與美國和台灣就「佔中」的討論、合作、要求資助等，都是已經公開了的證據。為甚麼不信呢？黎智英、鄭宇碩等在「佔中」以來的作為也是清楚明白，缺乏的只是他們與「佔中」和今次示威暴動等之間，沒有寫明資助暴動的協議或收據的證據。然而，他們會愚蠢到要立字為據嗎？



「顏色革命」是國與國之間的角力，涉及政權的生死安危。這也不是新生事物，至少在十九世紀以來，大國博弈都是倚重情報人員策動政治變化。以大國的能力、財力、人才，這樣策動和相互攻擊都是隱秘，哪會容易有證據可暴露出來。即使一國掌握證據，也不會像小孩子那樣拿出來作證以攻擊對手，而是以之作要挾、交換，爭取更大的作用與效果。美國政府從來公開講民主、人權、公義，底下卻用情治系統等顛覆別國政權，無所不用其極，卻將之緊密的掩飾、隱藏，公開說謊話。



美國侵略伊拉克，用貌似化學品的洗衣粉來證明該國有化學武器和大殺傷力武器，侵佔之後查無實據，卻又可以不了了之。之前相信美國，後來證明美國無據，都是被美國愚弄。愚弄世界之後，美國便推翻了伊拉克政府，實行佔領。



香港有着龐大的美國情治人員隊伍，以及長期滲透本地的線人，一般老百姓、媒體乃至特區政府能掌握多少訊息？可以怎樣搜羅證據呢？以為找不到，便不知道，便認為並不存在，也不去再找。假若只是一般爭辯，也沒所謂，但當這涉及破壞、推翻香港的政府與建制，便不能等閒視之了。