中英談判香港前途，簽署聯合聲明，過渡期制訂《基本法》時，鄧小平多次談到香港九七年前後都有可能發生動亂的問題，都有可能遭到各方敵對勢力搗亂破壞的問題。對此，北京實已作好談判一旦破裂，英國人搗鬼，讓香港亂起來，威逼中國「續約」，就出兵平亂的準備。中央有這樣的決心和準備，英夷才不敢亂來，才不敢以製造動亂、摧毀香港威脅中國，才不敢不把香港交還中國。



香港進入過渡期後，鄧小平對香港有可能生亂依然警惕。他表示，過渡時期這十幾年不會很平靜，有人要起破壞作用，並且已經開始有了信號，現在意識到，提出來，是必要的。鄧小平對時任英國外相說，一九九七年後，我們派一支小部隊去香港，這不僅象徵中國收回了主權，更大的好處是對香港來說是一個穩定的因素。



一九八六年，鄧小平又說，在過渡時期，香港是會有波動的；一九九七年以後，香港也還會有波動，不會平平穩穩。問題是不要發生大的波動，我們要做工作不會發生大的動盪，小動盪可以預料，不可怕，英國人是要搞一些把戲的，這一點我們要清醒。



可見，鄧小平把防止動亂，主要「寄託」在解放軍駐紮香港上。他說，駐軍是個安定因素，不要以為香港不會動亂，等到發生了動亂再派軍隊，問題就嚴重了，有點象徵性的軍隊，就可以防止爆發動亂。鄧小平很有遠見，料事如神，然而仍然估計不足。九七年後雖有駐軍，但未能完全「防止爆發動亂」，香港仍然發生了大的波動。



這原因很清楚，單有駐軍防止動亂是遠遠不夠的。中央全面管治權不落實，中央對港工作方針出現誤判，當甩手掌櫃，在管治班子問題上用人失察，被港英餘孽、無間道鑽了空子，長期容忍「國安立法」成為空白，這一切都導致香港不斷發生小亂和大亂。今次「反修例」一役的政治風暴和連串暴亂還不說明問題嗎？政總、警總被衝，立法會被暴徒砸個稀巴爛，還不說明問題嗎？有人成心要跪低投降，駐軍有何用？