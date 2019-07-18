中國歷史上漢奸輩出，有人歸咎於弱勢文化，不是沒有道理。強漢盛唐時代，社會崇文尚武，統治者具有開疆拓土的雄心，老百姓也大多有不服輸的血性，單是一句「犯強漢者，雖遠必誅」，就足以震鑠古今，在這種強勢文化之下，當然不可能出現漢奸。但自從五代十國之後，隨着異族頻繁入侵，華夏進入動盪時代，統治階層固然有不少軟骨頭，民眾也習慣了被奴役和欺凌，久而久之形成弱勢文化，漢奸層出不窮，從秦檜到吳三桂再到汪精衞，一個比一個無恥。



當今香港，漢奸更是比比皆是，而且毫不掩飾，有人聲稱「日日做漢奸」，有人叫囂「為美國而戰」，臉皮竟厚到如此地步，正是殖民地奴化思想和文化作祟。他們口口聲聲追求民主自由公義，追求普世價值，實際上他們正是破壞香港民主自由公義的罪魁禍首，所謂的普世價值根本就是美國霸權。美國到處煽風點火，挑起矛盾，製造亂局，打打殺殺，導致全世界亂象不絕，多少國家崩潰，多少生靈塗炭，多少家庭離散，這到底是哪門子民主自由公義？又是甚麼樣的普世價值？



近年來，美國為了維護世界霸權，更是千方百計遏制和打壓中國，企圖肢解中國。而香港的洋奴漢奸甘願充當爛頭蟀，說洋人不敢說的話，做洋人做不到的事，將以華制華發揮得淋漓盡致，更將香港鬧得雞犬不寧。難怪魯迅說，奴才往往比主人更嚴厲。



這班洋奴漢奸從來不承認自己是中國人，其實他們身上的基因已出賣了自己，即使他們持有外國護照，自以為高人一等，也改變不了與生俱來的犯賤本性。對他們而言，「日日做漢奸」的感覺也許很好，被洋人視為上賓也許飄飄然，但不要忘記，做漢奸歷來沒有好下場。秦檜夫婦跪像一跪不起，吳三桂死後家門被滅，汪精衞被挫骨揚灰，這就是歷代漢奸的結局，如今又豈能例外。善有善報，惡有惡報，子姑待之！