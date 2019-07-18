香港社會百病叢生，其中一個大毒瘤就是假難民，政府五年間用了逾五十三億元公帑去處理。各界一直批評，為何用本地納稅人的血汗金錢去支援補助為非作歹的假難民，變相鼓勵更多人千方百計從其他地區偷渡來香港，成為他們的「搵食天堂」，或者用「犯罪天堂」來形容更貼切。



南亞人蛇搶灘來港禁之不絕，本月份已破獲四宗，在上月尾更發現偷渡船上藏有槍枝，懷疑用作「食大茶飯」。這些「南亞兵團」被捕後便「舉手」申請酷刑聲請，做其假難民以拖延留港。今年首半年在港提出的新免遣返聲請個案超過五百七十宗。大部分聲請被入境處拒絕的人，會向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，上訴失敗仍可藉司法覆核拖延留港，導致現時仍有逾萬名假難民滯港。



假難民在港成為罪惡生力軍，無視法紀，給黑幫招攬作打手、僱傭兵。他們畫地為其後花園，在公眾地方如天橋底搭建木板屋，開闢「南亞新村」。政府一直拖延清拆，令「南亞新村」四周擴散，遍地開花。



政府縱容以致遍地開花的，還有近日示威暴潮。你退一步，敵人進一步，示威者得寸進尺、變本加厲，現在十八區紛紛淪陷，即將來臨的星期日他們會再繼續搞大遊行，到時金鐘一帶又會成為戰場。



現在香港可算是四面楚歌、十面埋伏，各種社會問題同時爆發，惡性腫瘤齊齊發作，特區管治班子尸位素餐，根本沒有能力去處理。修逃犯例已告一段落，現在示威根本師出無名，是以請願來包裝搶奪管治權的戰爭。港府把政治問題卸責警方處理，警隊顧此失彼，治安出現漏洞，給予南亞兵團等不法分子乘虛而入。



現在已有迹象顯示毒禍惡化，就算能破案拉犯，監倉都坐滿了示威者。看來政府很有遠見，「明日大嶼」正好安置成千上萬的假難民、假請願真暴徒。