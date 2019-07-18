近期的暴力衝擊愈來愈血腥，已有多名警員重傷，社會撕裂程度比佔中時期有過之而無不及。然而，反對派仍不心足，繼續號召大型示威遊行，昨日有所謂的銀髮族遊行，星期日民陣又發起大集會，擺明不鬥死警察、不打垮港府不罷休。



社會立立亂，牛鬼蛇神必然乘勢發難。果不其然，本地黑幫趁你病，攞你命，在南亞多國大肆散播「尾班車」言論，利用立法會暫時停擺之機，煽動當地南亞人盡快湧往香港舉手做假難民，否則日後落閘就難以來港云云。



結果，沉寂多時的南亞人蛇偷渡活動近期死灰復燃，警方最少破獲四宗偷渡案。單是昨日，水警就在港島東水域查獲可疑舢舨，拘捕五名南亞兵，有人更趁亂逃遁。這些人都是經黑幫點兵一條龍來港，無非為了食大茶飯，充當黑幫生力軍。可憐香港人既被反對派搞到無日安寧，復要面對南亞兵團攞命威脅，內外夾擊，嗚呼哀哉。



至於漢奸黎更是唯恐天下不亂。繼早前覲見美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧，得意忘形之下說漏了嘴，聲稱「香港為美國而戰」，將反修例風暴同美國直接連上、將香港人綁上美國戰車後，爛果報繼續火力全開，妖言惑眾，在頭版大字標題指港府研究在各區實施戒嚴，消息又在網絡炸開了鍋，網民信以為真，紛紛聲言以死相搏。即使保安局迅速否認亦無人理會，足證爛果報製造假新聞的威力驚人。



面對反對派奪權圖謀，步步進逼，港府只能被動捱打，如果真有實施戒嚴的勇氣，早就不會落得如此折墮下場。有人趁火打劫，有人火中取栗，這固然反映黑幫和反對派居心叵測，即使港府已被打得奄奄一息，仍嫌未死得，出盡全力踩多幾腳，但更可悲的是香港陷入政治狂熱，內憂外患之下，人們渾然不知大禍將至，寧願盲信反對派，一味沉迷窩裏鬥，連法治之區和安全城市都親手葬送。