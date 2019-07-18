「橫眉冷看」是時事評論專欄，每日對不同新聞作評說，看似篇篇獨立，其實卻在嘗試構建出一個大主題，就是想指出這年頭的社會亂源，在於不少人習慣活在一己的狹隘空間，心粗眼翳，自以為是，用佛家的話講，這叫「我相」太重。



筆者熱愛民主，卻常痛心地說，這年代不適合推行民主，盲目追求歐美國家的體制，對推動社會進步不一定有助益。事實上，今日英、美、德、法的國民，不見得都能活在好日子中，社會更經常動盪不安。民主政治解決不了問題，是因為當代政客的私心太重，沒有民主體制中的包容精神，一切喻於利而非喻於義，甚麼平等、博愛，大多只是流於口號而已。



本欄也常說當代人普遍的判斷能力薄弱，就連一人一票選舉，很多人經常選完便後悔投錯對象。手握權柄、有力左右政經大局的人，亦常常決策出錯，讓社會平白受折騰。譬如，若非英國前首相卡梅倫誤判時局，輕率啟動脫離歐盟的公投，英倫三島也不必經歷如斯折磨。



當代人更普遍不擅運用「棋盤式思維」，做事不懂瞻前顧後，究其原因，正因為我相太重，人們終日困在自己的小世界內看問題，自然容易走入死胡同。筆者在此地經常列舉一些人因誤判局勢而自陷困境的例子，目的不是在自讚毀他。我對這問題念茲在茲，只是想提醒大眾，當今社會頭號大患，就是太多人像瞎了眼睛，既不會觀人，也不懂判事。這問題一日解決不了，社會便一日不會有好前景，即使再選十次領袖，可能有九次仍會選錯對象。



我相過重也使這年代的人不大懂斟酌情理，對人容易講出過頭話，對事容易將小問題化作大問題。我一直堅信，中美兩國的貿易爭端，本來不是甚麼難解的結，一度弄至劍拔弩張，只是因為雙方領導層對情與理都拿捏得不好。