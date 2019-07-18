反修例引發的連串衝突風波，不但沒有平息的迹象，而且變得愈來愈激烈，示威人群動輒如潮水湧向目的地，像日前大批示威者又聚集沙田新城市廣場，要求商場解釋為何容許警方於周日入內追捕示威者，期間又見到反對派議員林卓廷拿着「大聲公」扮大佬狂抽水，終於演變成逾千名示威者包圍客戶服務台及停車場，搞到有職員不適及停車場女職員受驚大哭！



特區政府陷入回歸以來最大的管治危機，示威惡晒。阿哥，你們責問警方未獲合法授權進入搜查新城市廣場，可能違反《警察通例》，嘩，忽然咁講「法律」，咁你哋成千人殺入新城市廣場叫囂集結，跳上櫃台狂罵職員，又有幾咁守法呢？事實上，翻查新城市廣場地契，當中列明業主需保持公共空間暢通無阻，家陣你哋忽然過千人聚集叫囂鼓譟，根本已經違反地契嘅聲明喇！



再講，有關地契亦有條款列明警務處處長及其人員可以不受阻地進出，並可在地契範圍內執行合法職務。有大律師便指出，警方需防止刑事罪及犯法行為，涉嫌襲警的示威者當時走入商場，警方有責任入內追捕，其後有示威者用雨傘等雜物襲擊警員，為防止示威者損害生命或財產，警方有必要清場。



家陣警察執法分外困難，一大班「違法達義」的激進示威者，不斷被爛果報的仇警言論鼓動，個個恍如童子操刀，對警察的仇恨已去到極致，再加上不斷把暴徒美化成「義士」，人妖顛倒，是非不分，香港這陣子又怎能不變成「開片之都」？即如所謂「連儂牆」到處開花，一方貼上，另一方睇唔過眼撕之，初則口角，繼而動武，「連儂牆」根本已經變質變味，君不見大埔「連儂隧道」被貼上日本軍旗及「八國聯軍」紙張，好好的一條隧道，搞到烏煙瘴氣，以醜為美，反智至此，令香港淪為「妖獸都市」！整個城市惡瘤齊發，香港已到了最危險的時候！