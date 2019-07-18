立法會秘書處發表「香港在職母親面對的機遇和挑戰」《研究簡報》指出，二○一八年香港仍有四十五萬八千名二十五至五十四歲的壯齡女性未有投身工作，當中八成因料理家務及育兒而辭職或被迫放棄工作。而二十五至三十九歲的較年輕母親的勞動人口參與率，在過去十一年間倒退至五成四，由於幼兒照顧服務嚴重不足，只有不足一成半的三歲以下幼兒可獲幼兒中心照顧服務，婦女因而無法從事經濟活動。



報告引述海外經驗顯示，加強幼兒照顧服務有效提升女性就業，統計處在去年的調查顯示，最少有五萬名、共佔整體人數一成的三十至五十九歲婦女，待出現更有彈性的「合適工作」，會願意重投職場。



筆者回應指出，本地託兒服務長期支援不足及欠缺完善規劃，包括服務時間過短、收費過高和服務地域錯配，且人手配套亦不足，嚴重打擊和窒礙婦女投入勞動市場的意欲。



去年財政預算案雖有回應增加幼兒託管服務的建議，但新增名額太少，筆者期望政府可進一步大幅增加資源，包括視乎各區需要，相應增加託管名額，特別是零至二歲的託兒服務，並提供彈性託管時間服務。



筆者亦要求當局在規劃重建或新建屋苑時，須預留合適地方為當區居民提供託兒服務，亦應擴大課餘託管服務，增加收費豁免名額，將申請門檻降低。此外，應在各區設立「社區緊急暫託服務」及二十四小時服務熱線，協助有緊急需要的家長獲幼兒暫託服務，或緊急寄養服務的服務資訊等。



政府對釋放婦女勞動力的支援少之又少，近三十年來毫無寸進，筆者促請政府盡快將託兒服務納入長遠規劃，積極推廣彈性上班時間或在家工作；同時，活用社區資源，加強支援「鄰里支援幼兒照顧計劃」，如社區保母，釋放潛在婦女勞動力，有利於家庭及社會發展。