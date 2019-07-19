世界視線：眾議院否決彈劾　特朗普老神在在

美國總統特朗普針對四名民主黨少數族裔女眾議員發表種族主義言論的風波續有新進展。繼眾議院通過譴責總統的無約束力議案後，再有民主黨人在議會內發起正式彈劾議案，結果在一百三十多名黨員倒戈下遭大比數否決。面對這一結果，特朗普自然歡欣雀躍。他在社交網站發文，強調彈劾總統現已結束，這不應再在另一位美國總統身上發生。特氏甚至變本加厲，稱四位女議員是「左翼怪人」，形容她們是聖經《啟示錄》中為人類帶來瘟疫、饑荒、戰爭及死亡的「末日女騎士」。



都說美國是個種族大熔爐，不僅特朗普的太太是東歐移民，他本人也是移民後裔，若說「不喜歡就滾回去」，自己恐怕得「身先士卒」，而在美國的政治語境裏，「種族歧視」亦是不可逾越的紅線。然則大家見到的是，民主黨人只敢不痛不癢地予以譴責，而不敢真刀真槍透過彈劾趕他下台，足以證明這一切只是政治計算。



眾所周知，眾議院議長佩洛西一向對彈劾持保留態度，一般相信彈劾案今次在議會擱淺，正是其「發功」的結果。佩氏的最大疑慮是彈劾將使特朗普成為「受害者」，從而把其支持者團結起來，導致民主黨選舉時得不償失，明顯將政黨利益凌駕於是非原則之上；甚至到了今天特氏的種族主義面孔進一步暴露，佩氏仍評估其「鐵粉」會不離不棄。事實上，除了少數例外，共和黨政客對於特氏的「回家論」敢怒不敢言，較早前眾議院討論譴責總統議案，便有不少共和黨人為特氏護航。



不得不說現實正是如此。特氏類似種族主義言論非自今日始，他不只一次質疑奧巴馬並非在美國出生，沒有資格競選總統，儘管相關指控被證實子虛烏有，但特氏從未公開道歉。及至上台後讚揚白人極端組織裏「也有好人」，儘管引發爭議，最後還是不了了之。事實勝於雄辯，最新民調顯示，特氏在共和黨內支持度飆升五個百分點。有怎樣的選民便有怎樣的政客，美國民眾親自用選票把一個種族主義者送入白宮，還有甚麼好說的。